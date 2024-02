Minsalud insiste en su propuesta de presentar una reforma tirbutaria para financiar el sistema de salud

En una reciente audiencia pública, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, insistió en una propuesta que había hecho anteriormente para presentar una reforma tributaria para financiar el sistema de salud

"Si no alcanza el dinero, pongámonos todos de acuerdo y vemos de dónde lo vamos a sacar. Afortunadamente, alguien ya dijo que había que buscar recursos. Apenas dije que por qué no hacíamos una reforma casi me ejecutan; hasta el ministro de Hacienda se burló de mí”, indicó Jaramillo.

Agregó además que insiste en que si siguen faltando recursos, "para poder lograr mejorar el sistema, y si el tema es de recursos, nos toca es meternos la mano al bolsillo a todos. Esto no es que de pronto aparece la plata por ahí. No. La plata es la que todos estamos aportando".

Respuesta del ministro de Hacienda

El ministro Guillermo Jaramillo había propuesto esta idea anteriormente, incluso diciendo que "por supuesto que vamos a necesitar más recursos. Entonces no nos jodan a nosotros y ayúdennos a hacer una reforma tributaria.

Ante esta situación, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le respondió a su compañero de gabinete, indicando que el proyecto de reforma tributaria que se está planteando y estudiando, es únicamente para “ajustar la tarifa del impuesto de renta corporativo” y no para aumentar impuestos.

Además, se refirió a las declaraciones del ministro de Salud como “divagaciones”.

Sumado a esto, semanas atrás un grupo de exministros enviaron una carta en la que expresa sus preocupaciones por lo contenido en la reforma, mientras advierten que el sistema está “al borde del colapso” por la falta de financiación.