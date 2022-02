¿Qué beneficios tiene hacer ejercicio cardiovascular en ayunas?

Para las personas que buscan bajar de peso, esta alternativa de ejercicio funciona muy bien para hacerlo, y también es una forma de realizar actividad física iniciando el día, y ya no tener que preocuparse por hacer más el resto de la jornada está copada.

Vea además: Minsalud firma acuerdo para estimar huella de carbono del sistema de salud en Colombia

El cardio en ayunas consiste en realizar ejercicios cardiovasculares sin la ingesta previa de algún tipo de alimento. Por lo regular, se realiza por la mañana tras un periodo de ayuno de las últimas 6 a 10 horas A continuación, algunos de los beneficios que trae realizar cardio en ayunas.

Quemar grasa

Las personas deciden probar el cardio en ayunas por la creencia de que al realizar el ejercicio sin haber consumido alimentos previos, obliga al metabolismo adaptarse. Sin embargo, este tipo de ejercicio y la intensidad puede afectar la forma en que el organismo decide abastecer los entrenamientos. Pero las condiciones ideales para quemar las grasas incluyen no haber consumido glucosa recientemente (de cuatro a ocho horas) y no entrar a una intensidad muy alta para no dañar el tejido muscular.

Sirve para estar activo durante el día

Al empezar el día con el entrenamiento, el corazón se pone en marcha evitando la pereza desde la primera hora del día mañana. Además, el resto del día se estás más ágil, más activo y más ligero.

Menos hambre

No da tanta hambre como otros entrenamientos más explosivos. El haber consumido grasa y no arrasar con todas las reservas de glucógeno, no aparece esa sensación de hambre que dan los deportes de alta intensidad. Aunque si existe la presencia de hambre, esta es más controlada.

Lea también: "Este sitio salva vidas", Nueva York abre centros de prevención de sobredosis

Consejos