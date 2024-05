“Me he levantado para seguir pedaleando”: Nairo Quintana, en el regreso del cóndor

Nairo Quintana, el talentoso ciclista colombiano que ganó el Giro de Italia en 2014 y fue segundo del Tour de Francia en 2013 y 2015, comenzó a vivir la etapa más difícil de su carrera luego de que en el 2022 fue sancionado por la Unión Ciclística Internacional después de un doping positivo por tramadol.

Y es que, todo fue realmente crítico porque se quedó sin equipo y, a pesar de que pasaban los meses, no le llegaba ninguna oferta para volver a competir en Europa. Sin embargo, el Movistar Team le dio la oportunidad y ahora que está a punto de regresar a la élite y disputar una nueva edición del Giro de Italia, se sinceró con el Canal RCN y reveló momentos conmovedores.

Santander, el territorio colombiano que llenó de amor y energía el corazón de Nairo

Aunque, en medio de la crisis por no conseguir un equipo que lo volviera a catapultar en Europa, Nairo dudó competir en los campeonatos nacionales de Santander, Luisa Fernanda Ríos, su mánager, lo convenció y le expresó que “no podían morirse en el corazón de los colombianos”.

Nairo aceptó y estuvo presente en la competencia en la que también participaron Sebastián Molano y Sergio Higuita. Pero, contrario a todos los demás, el pedalista de Boyacá tuvo que correr con una camiseta blanca que no estaba ligada a ningún equipo.

En esa ocasión, Nairo hizo una carrera estratégica y logró el tercer lugar. Además, en el momento en el que llegó a la meta, el pueblo colombiano se abalanzó sobre él, le dio una recepción que nunca se le va a olvidar y hasta lo hizo llorar.

“Fue muy bonito, toda la gente se volcó emocionada y había gente de toda Colombia. Ese día marcó la historia del ciclismo colombiano por la cantidad de público que llegó a apoyar a todos sus ciclistas”, recordó Nairo Quintana en el Canal RCN.

Y, a raíz de ese amor que le brindaron en Santander, se animó a crear el ‘Gran Fondo’, un proyecto con el que no solo busca fomentar el turismo, sino que incentivar una semilla para cosechar los campeones del futuro.

Los motivos para seguir

Nairo recuerda que sufrió y pasó días muy difíciles, pero que también encontró las razones suficientes para seguir adelante.

“Mi entorno familiar, que me apoya y sabe lo que me gusta, me motivaron a seguir”, enfatizó Nairo Quintana.

“El público, que querían que su Nairo siguiera adelante y luchando, y eso también me motivaba a colocar el despertador, prepararme y seguir”, agregó.

“Y el tercero, el amor por mi trabajo, que es mi hobby, lo que me gusta y casi mi todo. Eso hizo que no sufriera para ir a entrenar”, expresó.

Nairo y el regreso a casa

‘Naironman’, como le dicen sus fieles aficionados, convenció a su mánager para que lo esperara y estaba seguro de que una nueva oportunidad se le iba a presentar. Y, Movistar Team, el equipo en el que se hizo, le abrió las puertas cuando más lo necesitaba y le brindó la oportunidad de volver a sentir las cosquillas que le generan las carreteras europeas.

“Les extrañé mucho, me hacían falta también y el pensar en lo que podemos aportar me llena de mucha ilusión porque creo que podemos volver a marcar otro ciclo”, indicó.