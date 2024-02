Pacientes con cáncer, VIH y diabetes en riesgo inminente por la escasez de medicamentos en Colombia

Son miles de pacientes en Colombia con enfermedades crónicas y de alto riesgo los que en este momento no tienen medicamentos por la escasez y el desabastecimiento que se presenta en el país.

Además de lo que pasa con la insulina, hay otros medicamentos que también están desabastecidos y que ponen entre la vida y la muerte a miles de personas que padecen enfermedades sumamente complejas.

Denis silva, vocero de Pacientes Colombia explicó cuáles son los otros medicamentos que no hay en el país y que ponen en riesgo la vida de muchas personas.

¿Además de la insulina, qué medicamentos están desabastecidos?

Hay escases y desabastecimiento de la hormona de crecimiento, algunos medicamentos para el cáncer y otros para tratar el VIH, específicamente en la línea pediátrica.

¿Cuál es el riesgo para los pacientes que requieren estos medicamentos?

D. S.: El riesgo es inminente con la vida. Estos medicamentos no se consiguen en las farmacias para aquellos pacientes que los puedan comprar por su cuenta tampoco los consiguen en las farmacias porque son medicamentos institucionales, que solo se consiguen en las farmacias que suministran medicamentos para las EPS.

El presidente la semana pasada le dio la orden a la Superintendencia de que había que contener el gasto, y pareciera que la línea es no resolver el problema de medicamentos que no hay desde hace meses, donde ni siquiera había director del Invima y la directora de medicamentos del Ministerio de Salud no da la cara, se niega a escuchar a los ciudadanos.

¿De quién es la responsabilidad que no haya medicamentos?

D. S.: El tema de desabastecimiento es local. Porque Adres no está pagando oportunamente, no teníamos un director del Invima y la política de este gobierno pondría la vida de los pacientes en peligro. Cuando hay escasez de medicamentos le corresponde al Estado colombiano resolver, pero para este gobierno, el tema de la salud no es una prioridad.

Resolver el tema de los medicamentos a través de un decreto es grave porque le va a dar golpe de estado al Congreso, si es a la línea del Gobierno para qué seguirnos degastando como con la reforma a la salud si el presidente lo va a imponer.

La situación es muy compleja, porque la línea de acorralar a las EPS está poniendo en peligro la vida de los pacientes y el presidente se niega a escuchar razones y a los actores que tenemos capacidades técnicas para hablar de la reforma a la salud.