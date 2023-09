Los mejores remedios naturales para aliviar el dolor de cabeza

Los dolores de cabeza y las migrañas son unos de los temas más frecuentes en las consultas médicas. Esta afección puede ser causada por múltiples factores y si usted sufre de esto constantemente, aquí le damos algunos consejos que le pueden ayudar a aliviar las molestias.

Para estos dolores normalmente se suelen recomendar analgésicos de venta libre como ibuprofeno o acetaminofén. Sin embargo, muchos pacientes prefieren evitar el consumo de estas pastillas y optan por soluciones naturales.

Existen muchos hábitos que pueden ocasionar e incluso empeorar las migrañas, como lo es el estrés constante, una mala alimentación, falta de actividad física e hidratación. Para ello, el portal especializado ‘Medical News Today’ sugiere realizar yoga varias veces a la semana, meditar para liberar el estrés, restringir el uso del celular, dormir de 7 a 9 horas y cambiar la dieta.

Algunos alimentos que pueden aumentar los dolores de cabeza y que se recomienda reducir su consumo son

Alimentos procesados.

Vino tinto.

Licor.

Chocolate.

Café o cualquier bebida con cafeína.

Si tiene un episodio de migraña y desea aliviarlo sin tomar fármacos, puede preparar alguna de estas infusiones caseras que recomienda el portal especializado ‘Mejor en Salud’ y relajarse por unos minutos. No obstante, recuerde que si el dolor no mejora, se hace más fuerte con el paso de los días y no se alivia con ningún medicamento, debe consultar a un médico.

Té de manzanilla

La manzanilla cuenta con múltiples beneficios como reducir la inflamación abdominal y aliviar los dolores, principalmente el de cabeza. Para hacerla puede colocar un pocillo de agua a hervir y una cucharada de flores de manzanilla. Si desea darle un sabor más agradable puede agregar miel y limón.

Infusión de hierba de limón

Esta planta mejora la circulación y reduce el estrés oxidativo, lo cual alivia significativamente las migrañas. Para prepararla caliente un vaso de agua y agregue la cantidad que desee de hierba de limón.

Infusión de hierbabuena

Además de tener un sabor muy agradable, la hierbabuena alivia las inflamaciones, dolores y reduce el estrés. Es muy versátil y se puede combinar con cualquier infusión o fruta, por lo que puede hervir un poco de agua, agregarle moras, limón o una bolsa del té de su preferencia y añadir dos o tres hojas de hierbabuena.

Té de albahaca

Beneficia el sistema urinario, mejora la hidratación y tiene propiedades ansiolíticas, por lo que puede relajarlo en un momento de estrés y aliviar migrañas. Se recomienda tomarla antes de dormir, hirviendo un vaso de agua y añadiendo una cucharada de albahaca.

Caléndula

Al igual que la albahaca, la caléndula tiene propiedades ansiolíticas que disminuyen los niveles de cortisol, la hormona que produce el estrés. Puede tomar una tasa cuando tenga dolor de cabeza o habitualmente antes de dormir.

Jengibre

Además de aliviar molestias en la garganta y combatir los virus, el té de jengibre y limón puede ser un gran aliado en el momento de una migraña. Puede prepararlo rayando el jengibre o hirviendo un trozo de esta raíz. Agregue miel y limón para darle un toque agradable.