Roy Barreras: "No podemos demoler el sistema de salud que hoy protege a los colombianos"

Esta semana se han escuchado voces a favor y en contra de la propuesta de la reforma a la salud presentada por el Gobierno de Gustavo Petro. En Noticias RCN, el presidente del Congreso de la República, Roy Barreras, habló sobre qué le preocupa de la reforma y cuáles son sus reparos.

“Hoy más que reparos, quiero transmitir tranquilidad a los colombianos. El Congreso tiene la obligación de escuchar a todos los colombianos. Después de las dos manifestaciones, lo que viene es que la reforma seguirá su ruta y atendiendo el clamor ciudadano, será una reforma que mejore las condiciones de salud, pero que no sea un salto al vacío. No podemos demoler el sistema de salud que hoy protege a los colombianos hasta que no haya uno nuevo”

Noticias RCN: hay algunos que han advertido que el modelo que propone la ministra de Salud politiza el sector y le abre la puerta a la corrupción, ¿qué opina?

Roy Barreras: Creo que tiene ese riesgo enorme. A mí me parece bien que corrijamos los errores de la EPS y ya es la integración vertical, la posición dominante ha permitido en el pasado abusos de algunas EPS y no tienen por qué ser aseguradoras y prestadoras del servicio. Vamos a hacer la mejor reforma posible, pero la directriz del presidente es que en su Gobierno haya más justicia social y más justicia social quiere decir que la salud sea mejor, que todo el mundo acceda a ella y que tenga buena calidad, que los trabajadores de la salud puedan tener un trabajo digno y que los viejos tengan pensión, que el trabajo sea digno, que son las reformas laboral y pensional.

Noticias RCN: usted dijo que las familias pueden tener tranquilidad de que se va a mejorar la calidad de la atención. Con base en eso, ¿qué tanto puede cambiar en el congreso la reforma que presentó el gobierno?

R.B.: No, yo creo que el Congreso tiene en todos los casos, la responsabilidad de oír a toda Colombia y oír a toda Colombia es oír las otras propuestas también. Sin perder el núcleo esencial de la reforma que es la prevención de la enfermedad, claro que es bueno que haya dos mil puestos de salud nuevos en la zona rural y en los barrios más alejados. Por supuesto que es bueno rescatar la red pública hospitalaria del abandono y de la politiquería.

La mayoría de las quejas de las familias colombianas frente al sistema actual se debe a la demora en las citas. Vamos a garantizar que la reforma que salga al otro lado contenga una solución para que las citas de los colombianos se produzcan con mayor rapidez. Seguramente vamos a tener una mejor calidad del sistema construyendo sobre lo construido y sin destruir lo que durante 30 años se ha construido.

Noticias RCN: ¿la ley de sujeción y desmantelamiento de bandas, así como quedó presentada lo deja tranquilo?

R.B.: Los colombianos podemos confiar en esa ley que ha trabajado el ministro de Justicia, Néstor Osuna, con un equipo técnico de varios senadores y que permite que no se caiga en el error de haber ofrecido impunidad absoluta, de abrir las puertas de las cárceles con libertad sin ninguna garantía y además, inclusive habiéndoles ofrecido por parte de intermediarios no autorizados la no extradición.

Lo que sí hay son beneficios y la sociedad colombiana tiene que enterarse por encima de la mesa de manera transparente. Ya hay un texto y no se negocia la ley con los narcotraficantes, se les ofrece una oportunidad y este texto es una oportunidad para recuperar su tranquilidad y yo les digo digamos como colombiano, que ellos también son seres humanos y tienen familias.

Es una ley que tendrá penas efectivas de prisión, pero que tendrá rebajas y que tendrá condicionamientos para penas alternativas. Es una buena propuesta, pero como dijimos desde el 7 de agosto, no podía ocurrir que los narcos salieran libres sin garantías para los colombianos.