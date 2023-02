Roy Barreras: "El problema no es la reforma, el problema es la actitud de la ministra"

La reforma a la salud que propondrá el Gobierno de Gustavo Petro ha causado todo un revuelo mediático. La idea es que esta propuesta sea radicada este mes en el Congreso de la República y así no perder tiempo para que pueda empezar a ejecutarse.

Sin embargo, son mucho más los críticos que los que apoyan esta propuesta de la reforma a la salud encabezada por la ministra Carolina Corcho. Tanto así que dentro del mismo gabinete de Gobierno han salido detractores. Ya Alejandro Gaviria había mostrado un fuerte descontento con el documento y ahora Roy Barreras también lo estaría.

En diálogo con Noticias RCN, Barreras, presidente del Senado de la República, aclaro su postura y aseguro que si bien tiene algunas diferencias con la propuesta de la ministra Carolina Corcho, aseguró que una reforma a la salud es necesaria ahora mismo para mejorar el sistema de salud en Colombia.

Roy Barreras y su postura sobre la reforma a la salud

¿Usted y la bancada de Gobierno no van a apoyar la reforma a la salud?

Que no quede duda alguna que el país requiere una reforma a la salud, los ciudadanos saben que la salud debe mejorar. Vamos a apoyar y aprobar una reforma a la salud viable, que sea perdurable y consensuada con los ajustes técnicos que hemos señalado porque conocemos el tema a fondo. Estamos de acuerdo en un 90%. La reforma requiere centrar la atención en la prevención. Habrá que ajustar temas y seguramente transformar el sistema que hoy existe para dar paso a unas administradoras de ese riesgo.

¿Usted le ha manifestado directamente a la ministra Carolina Corcho los reparos que tiene sobre la propuesta?

Quiero poner dos ejemplos. La ministra de trabajo Gloria Inés Ramírez, tiene a su cargo dos reformas muy importantes: laboral y pensional. Ella es de izquierda, convencida y militante del Partido Comunista. Sin embargo, nadie polemiza con la ministra. Ella dialoga y es constructiva y por eso a esas reformas les auguro mucho éxito, porque han sido concertadas largamente. Desafortunadamente el diálogo es difícil con la ministra Corcho. Ella ha tenido una actitud más distante. Yo no conozco el texto, no tenemos un canal comunicación constructivo y tampoco lo tiene con las instituciones. Las instituciones son públicas, pero también son privadas. Hay que oírlas. Tenemos la responsabilidad de gobernar para todos los colombianos, de escuchar el justo reclamo popular en las calles. Así se hacen hacen las reformas, consensuando y encontrando el mejor camino.

Su opinión sobre la convocatoria de la ministra Corcho a salir a las calles el 14 de febrero

Yo no creo que el problema sea la reforma. Debo decir, con respeto, que el problema ha sido la actitud de la ministra. Esa publicación es con una iconografía de ella, como si fuera candidata a algo. Desde el 20 de julio he dicho que los ministros y ministras deben estar en su rol y no ser activistas. Cuando se gana el poder democráticamente, no se gobierna para la ONG de donde se viene o para el partido político de izquierda en donde se milita, sino que se milita para los 50 millones de colombianos, y eso implica escuchar con respeto la voz de todos.

¿El presidente debe insistir en esa convocatoria para salir a la plaza de Bolívar?

Ni ministros ni activistas deben confundir la noble intención del presidente. Lo primero que ocurrió para el 14 de febrero es que la extrema derecha convocó a unas marchas contra el presidente y él ha invitado a que la gente salga a respaldar su gobierno. Y ha hecho una expresión que es realmente bella: darle voz al que nunca ha sido escuchado. Al campesino, al desplazado, al obrero, a la señora que vende fruta en la esquina. Vamos a oír el justo reclamo popular, pero ese reclamo tiene que ser canalizado en el Congreso para construir reformas viables, serias y consensuadas. Se equivocan los extremistas de izquierda y derecha, que piensan que deben confrontar la calle con el Congreso. Se trata que el Congreso escuche el justo reclamo popular y a las instituciones y que con esos insumos se haga una reforma viable, con ajustes, logrando que mejore el sistema de salud que hoy tenemos. Que se acabe, por ejemplo, la posición dominante de las EPS, que como están, ha abusado en muchos casos de los médicos, pacientes, tienen citas muy largas. Todo eso debe corregirse, pero eso no implica destruir el sistema de información y de auditorias.

Claro que hay que recuperar la red pública hospitalaria, claro que hay que centrarse en la prevención de la salud y hay que hacer 2.500 puestos de salud, en zona rural, en barrios donde no hay y también hay que preparar más médicos generales. La atención primaria en salud está muy quedada y es lo que evita la enfermedad.