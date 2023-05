"Le hemos pedido al Gobierno que retire el proyecto": presidente de Acemi sobre reforma salud

La reforma a la salud sigue siendo uno de los temas más controvertidos de la política colombiana. La semana pasada el proyecto pasó el primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara, con la novedad de la aprobación de los artículos que refieren una transición de las EPS a gestoras y al cambio de sus funciones.

Precisamente, ya son dos las reuniones que tuvieron los voceros de las EPS con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, con el objetivo de trabajar y llegar a un consenso sobre la reforma a la salud.

Paula Acosta, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), habló con Noticias RCN para entregar detalles de estos encuentros y si cree que el proyecto de ley realmente da garantías para mantener las EPS. Aseguró que el pedido general es retirar la reforma a la reforma tal como está y sentarse entre todos los sectores para pensar en una propuesta mejor.

"Hemos pedido al Gobierno que retire el proyecto de la reforma a la salud"

"La reunión que se dio iniciando esta semana fue un espacio en donde los presidentes de las EPS por primera vez se pudieron sentar con el ministro para contarle cuáles son las preocupaciones. Ayer se dio una reunión para llevar las propuestas y la propuesta básica que nosotros tenemos es hacer una revisión total del articulado. Consideramos que no se trata de ajustar artículos puntuales, que la reforma no está resolviendo de fondo los temas que requiere el sistema de salud. Que se está perdiendo y se está echando para atrás toda esta capacidad que se ha desarrollado durante estos 30 años", dijo.

"No vemos un rol claro de la EPS como asegurador. La figura que surge del debate que son las gestoras tienen una cantidad de funciones, pero no tienen realmente ninguna herramienta para poder desarrollarla. Por eso, lo que hemos pedido al ministro, al Gobierno, al Congreso es que se suspenda este debate, que se retire el proyecto y que de cara a esa evolución que necesita el país, pues podamos realmente sentarnos en mesas técnicas. No solamente la EPS, este es un proyecto que tiene que convocar a todos los actores del sector salud", añadió.

Además, sostuvo que el paso a seguir es que se involucre a "pacientes, a usuarios, a prestadores, a industria farmacéutica y que en esas mesas amplias realmente se dé como resultado un proyecto de ley y una reforma de salud que es lo que están esperando los usuarios y que resuelvan sus problemas, entonces la solicitud y la propuesta que han llevado las EPS afiliadas a Acemi a Asocajas, a la Andi, tiene que ver con una revisión integral del proyecto de ley y no solamente ajustes a diferentes artículos, que por supuesto generan mucha preocupación dentro de este gremio y de cara a los usuarios y a la continuidad del servicio para todos los colombianos".

La respuesta del Gobierno

Con la aceptación de la solicitud de que sea retirado el proyecto actual de reforma a la salud, Paula Acosta reveló que la respuesta del viceministro de Salud fue proponerles un espacio "para hacer algunos ajustes menores, no ajustes estructurales, ya que desde antes de reunirse con la EPS pues ya se había erradicado una ponencia para segundo debate. Es que el espacio realmente de poder hacer ajustes era un espacio muy reducido de hacer ajustes puntuales en algunos artículos".

Sin embargo, fue tajante en afirmar que para ellos, esa no es "la solución para este proyecto y lo que pedimos de forma responsable es que acá no se trata de que no haya una reforma a la salud, acá se trata de que esa reforma genere las mejores garantías para todos los colombianos, que realmente evolucione el sistema y que permita aprovechar toda esa capacidad construida de estos 30 años, esa relación que se tiene entre los usuarios y las EPS".

Por último, Acosta sostuvo que "hay muchas cosas por mejorar, hay muchos aspectos en los que tienen que hacerse ajustes, pero no son los que se están proponiendo en esta reforma que está pendiente para el segundo debate en la Cámara de representantes".

