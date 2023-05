Armando Benedetti responde y dice que Laura Sarabia tenía 150 millones de pesos en su casa

"Fuentes cercanas a Laura Sarabia acusan a Armando Benedetti de chantajearla. El embajador da su versión. La niñera ya había sido sometida a polígrafo por robo cuando trabajaba para Benedetti. Estaba en Caracas 2 días antes del escándalo", trinó en su cuenta de Twitter el periodista Daniel Coronel sobre el caso de la jefe de gabinete.

Desde que estalló el escándalo que involucró a Sarabia, no paran de conocerse detalles sobre la verdadera historia detrás de la denuncia de Marelbys Meza, exniñera de la funcionaria que fue acusada por hurto y sometida a un procedimiento que careció de toda legalidad.

Este 31 de mayo otro cercano al presidente Petro se vio salpicado. Armando Benedetti, de quien Laura Sarabia es cuota, también tendría que ver con la denuncia y se habría encontrado con la exniñera antes de que esta revelara en medios que fue sometida a una prueba de polígrafo en el sótano de un edificio cercano a la Casa de Nariño. El funcionario explicó su versión de los hechos y acusó a Sarabia de manipular la información para desviar la atención del presunto abuso de poder cometido contra la señora Meza.

Precisiones que @DCoronell no hizo después de yo haber hablado con él más de una hora:@laurisarabia me llamó el 17 de abril a la 1 p.m. a decirme que estaba preocupada porque Marelbys estaba en contacto con varios periodistas, y me pidió que le ayudara.