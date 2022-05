Clippy, el clip de Word regresará, aunque de una forma inesperada

Si usaste Windows a inicios de los 2000 seguro conoces a Clippy, un asistente virtual de Word que guiaba y ayudaba en ciertas tareas de la plataforma de escritura del sistema operativo. Y tras varios años en el olvido, ahora regresa y dará su salto a los videojuegos.

Y no es que el clip vaya a tener su propio juego, sino que estará como parte del contenido descargable de la segunda temporada del multijugador de Halo Infinite, juego exclusivo de consolas de Xbox y de PC.

El icónico personaje de Word tendrá un pequeño espacio para aparecer en el videojuego como contenido adicional. Si bien no se ha detallado la manera en que llegará, ya sea a la tienda o como recompensa de algún evento (que son gratis), sí está claro qué veremos de él.

There is a Clippy nameplate in Halo Infinite Season 2 😂 pic.twitter.com/5I5q4r3heJ