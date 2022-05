Convierten un juguete en un control de videojuegos

Los modders son personas que suelen transformar objetos que están pensados para un uso y darles otro, y el último caso es el de un usuario en Twitter que convirtió un juguete para niños en un control de videojuegos totalmente funcional y con perfiles.

Dylan Beck, más conocido en la red social como Rudeism, fue quien logró darle el giro a este dispositivo, que, si bien es una imitación de un control para niños, no está diseñado para conectarse a una consola y que sus botones funcionen para eso.

here's the Fisher Price Xbox controller in action!



let me know what games you'd like to see me play with it



and thanks to @Wario64 for the off-hand joke that inspired me to make this happen 😂 pic.twitter.com/3OETvcsEsI