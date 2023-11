PlayStation presenta su nueva edición Portal: así funcionará la consola de Sony

Sony ha presentado recientemente su nuevo dispositivo portable, PlayStation Portal, una opción pensada para los usuarios de PlayStation (PS5) que deseen disfrutar de juegos en remoto. A diferencia de otros dispositivos portátiles en el mercado, PlayStation Portal no busca competir directamente con modelos como la Steam Deck o la Asus Rog Ally.

Este dispositivo no es una consola de juego independiente, sino una pantalla portátil diseñada para conectarse a una PlayStation 5 y ofrecer una experiencia de juego remoto.

Es importante tener en cuenta que PlayStation Portal surge como un complemento y no como un reemplazo de la PlayStation 5. Según el sitio web especializado 3D Juegos, adquirir un PS Portal sin una PS5 sería un error, ya que este dispositivo requiere la consola para funcionar.

Así es el nuevo PlayStation Portal

Los creadores de este periférico han diseñado un accesorio que pretende ser un compañero de juego, ofreciendo una experiencia mejorada sin reemplazar la necesidad de la consola principal.

La PlayStation Portal integra varias funciones del control inalámbrico DualSense, lo que brinda una experiencia táctil y de respuesta háptica similar a la de la PS5. Sin embargo, algunos juegos que utilizan funciones de panel táctil pueden resultar incómodos de jugar en la Portal.

La pantalla de 8 pulgadas, LCD y Full HD es uno de los puntos fuertes del dispositivo, ya que logra presentar colores vibrantes. No obstante, es importante mencionar que la experiencia de juego puede verse afectada por los reflejos en la pantalla cuando se utiliza el dispositivo en áreas con mucha iluminación natural.

En su página web oficial, PlayStation ha resuelto algunas de las preguntas más frecuentes sobre el funcionamiento de PlayStation Portal.

De acuerdo con Sony, el Portal puede ser utilizado en cualquier lugar con acceso a una red WiFi de banda ancha de al menos 5 Mb/s. No obstante, se recomienda una conexión de alta velocidad de al menos 15 Mb/s para disfrutar de una experiencia de juego óptima.

Beneficios del nuevo PlayStation Portal

Del mismo modo, Sony ha afirmado que no es necesario tener una suscripción a PlayStation Plus para utilizar el Portal. Sin embargo, no se podrá acceder al catálogo de juegos disponibles en Plus si no se cuenta con una suscripción activa.

Adicional a ello, el mayor beneficio de PlayStation Portal es que permite que otra persona pueda utilizar el televisor al que está conectada la PS5. Esto brinda flexibilidad en los hogares donde solo se cuenta con una pantalla de TV.

Con PlayStation Portal, Sony busca brindar a los usuarios de PlayStation una opción portable y cómoda para disfrutar de sus juegos en remoto sin reemplazar la experiencia proporcionada por la consola principal.