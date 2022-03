E3, el evento de videojuegos más grande del mundo, se cancela para este 2022

Y para sorpresa de pocos, los organizadores de E3 anunciaron que para este 2022 no habrá evento ni en formato presencial ni virtual, como se realizó el año pasado. La confirmación llegó a través de una las marcas invitadas, a este que es el evento más importante de la industria de los videojuegos.

El encargado de dar la noticia fue Will Powers, de relaciones publicas de Razer (marca de periféricos gamer), quien aseguró que a través de un correo las autoridades de E3 les informaron de la cancelación.

Just got an email... It's official, E3 digital is official cancelled for 2022. Lots of mixed feelings about this...