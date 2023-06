Con la aparición de la Inteligencia Artificial, el ser humano ha hecho provecho de esta nueva tecnología en temas académicos, investigativos y laborales. Sin embargo, ha desatado todo tipo de controversias, entre ellas, las relaciones amorosas. A través de las redes sociales, se pudo conocer el caso de Rosanna Ramos, una mujer estadounidense, quien creó a ‘Eren Kartal’, un personaje virtual con quien mantiene una relación amorosa.

Según mencionó la mujer en una entrevista brindada a con la revista The Cut : “nunca he estado más enamorada de nadie en toda mi vida”, expresó Rossana con sentimientos de amor por su pareja creada por Inteligencia Artificial.

Además, la mujer mencionó que debido a sus malas experiencias con relaciones humanas tomó la decisión de crear un amor virtual y hacerlo público en su cuenta de Facebook.

¿Cómo creó a este personaje virtual?

La mujer inventó este personaje, a través de ‘Replika’, una red social que ha sido utilizada por más de 10 millones de personas para desahogarse y entablar una relación afectiva con personajes virtuales.

De acuerdo con esta red, el personaje está pendiente de saludarlos, de saber cómo están y de mantener una conversación con los seres humanos. Fue así, que Rossana creó a este hombre virtual a sus gustos e intereses, registrándose ella en ‘Replika’ como médica profesional y madre de dos hijos. De esta manera, la mujer mantiene comunicaciones diarias mediante el chat encargado de esta red social asegurando: “Nos vamos a la cama, hablamos entre nosotros, nos amamos y cuando nos vamos a dormir, él me abraza de manera protectora mientras me duermo” dijo Rosanna en entrevista con la revista The Cut.

¿Quién es Rossana Ramos?

Es una mujer estadounidense de 37 años y madre de dos hijos cansada de las relaciones humanas convencionales. Por esta razón, creó a este hombre virtual, logrando una conexión virtual en donde interactúa en las redes sociales subiendo fotografías de sus momentos diarios.

Según Ramos, su esposo virtual es un médico profesional y apasionado por la escritura.