Inteligencia artificial revela cómo lucirían los personajes de ‘Super Mario Bros: la película' si fueran humanos

‘Super Mario Bros: la película’ rompió récords en la taquilla de Estados Unidos y Canadá y se convirtió en el primer film del año en superar los 1.000 millones de dólares en ingresos a nivel mundial, según estimaciones de la firma especializada Exhibitor Relations.

La película de animación inspirada en el videojuego, producida por los estudios Universal, Nintendo e Illumination, facturó en un fin de semana, en ambos países, 40 millones de dólares, manteniéndose así en lo más alto del ranking.

Desde su estreno en los cines, la cinta cosechó más de 490 millones de dólares y otros 532 millones de dólares en el resto del mundo, totalizando 1.020 millones de dólares en cuatro semanas. Es el primer largometraje que supera ese umbrales 2023, y solo el décimo de animación, según la revista The Hollywood Reporter. En Colombia el panorama no fue distinto. ¿Quién no ha escuchado la famosa canción que compuso el villano a la princesa Peach, cantada por los niños y adultos?

Así lucirían personajes de Mario Bros en la vida real

Pero no solo llamó la atención la historia, la música y la animación, también la construcción de personajes como Mario, Luigi, Peach, Bowser, y Bowsette, que se robaron la pantalla y los corazones de los espectadores. Como está de moda, usuarios le preguntaron a la inteligencia artificial como se verían los personajes de la cinta si fueran humanos. Este fue el resultado que arrojó Midjourney.

¿Como activar modo Mario Bros en WhatsApp?

La aplicación de mensajería más usada en el mundo permitirá que sus usuarios activen el modo Mario Bros. Esto tras el éxito que ha tenido la película animada en taquilla. La función es posible gracias a las actualizaciones de WhatsApp que permiten cambiar la apariencia de iconos y diseños.

Cabe aclarar que no es necesario descargar NINGÚN tipo de archivo en la aplicación ni tampoco otras plataformas de WhatsApp. En caso de que algún mensaje o portal sugiera lo contrario, preste atención porque eso puede ser un intento de robar datos.

Lo que sí debe hacer es utilizar otra aplicación que permite modificar la apariencia de la app. Estos son los pasos que deberá seguir:

Descargue una imagen en formato PNG alusiva a la película o el juego.

Luego descargue en Google Play Store la aplicación Nova Launcher

Abra la nueva aplicación y presione el icono de WhatsApp. Seleccione la opción editar y allí busque la imagen que descargó.

Defina el tamaño del icono y active la modificación.

