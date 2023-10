¿Netflix subiría de precio sus planes? La plataforma tendría importantes cambios

Netflix, una de las principales plataformas de ‘streaming’ más importantes del mundo que ha sido pionero en contenido de este tipo podría presentar modificaciones no solo en sus tarifas sino en sus planes y la forma de navegación por la plataforma.

En un esfuerzo por continuar su crecimiento, en los últimos meses la compañía ha lanzado nuevas series y películas producidas por ellos mismos, con el objetivo de atraer a más seguidores a sus producciones y liderar el mercado, lo que ha implicado una inversión significativa.

Lo anterior requiere de un mayor volumen de capital para hacerle frente a la millonaria suma que se necesita de inversión, al respecto, la compañía parece haber tomado medidas económicas que no han sido bien recibidas por muchos, como, por ejemplo, la restricción del uso compartido de contraseñas a partir de mayo y la revisión de sus planes, entre otros cambios.

En su búsqueda por mantener un alto nivel de calidad en su contenido y negociar con sindicatos y productores, Netflix está considerando una nueva estrategia en sus planes que se asemejaría más al modelo de la plataforma de videos YouTube.

Según un artículo publicado por el medio The Wall Street Journal, Netflix está contemplando la posibilidad de que las personas que deseen ver contenido en la plataforma sin anuncios tengan que pagar una tarifa adicional, es decir, pagar un monto más alto para disfrutar del servicio de la plataforma tal y como está actualmente, mientras que, quienes no accedan a pagar el nuevo plan podrían tener interrupciones de publicidad que serían un ingreso extra para la compañía, pero que no es una opción que le agrade a los usuarios debido a que es uno de los diferenciales de Netflix.

Es importante destacar que el medio no ha proporcionado detalles específicos sobre el aumento en las tarifas ni la fecha exacta de implementación, dado que Netflix sigue en proceso de negociación con el sindicato de actores que parece haber avanzado durante las últimas semanas.

Sin embargo, se anticipa que estos cambios comenzarán en Estados Unidos y Canadá antes de considerarse su expansión a otros países donde Netflix ofrece sus servicios.