¿La inteligencia artificial acabará con el periodismo? The New York Times demandó a Microsoft y a OpenAI

El prestigioso periódico The New York Times ha interpuesto una demanda contra las empresas Microsoft y OpenAI por supuesta violación de derechos de autor. Según la denuncia presentada, se alega que millones de artículos publicados por el diario han sido utilizados sin autorización para entrenar modelos de inteligencia artificial (IA) que luego han sido empleados para generar noticias y competir directamente con la empresa que originalmente proporcionó esas noticias.

The New York Times demandó a Microsoft y OpenAI

El diario neoyorquino no ha especificado una compensación económica concreta, pero sí sostiene que ha habido daños económicos por millas de millones de dólares debido a la "copia y uso ilícito" de sus artículos. La demanda marca un nuevo frente en la creciente lucha legal sobre el uso no autorizado de obras publicadas en la capacitación de tecnologías de IA.

Cabe la pena recordar que en el mes de abril, los responsables de The New York Times se pusieron en contacto con Microsoft y OpenAI para expresar su preocupación y buscar una solución amigable. Buscaban llegar a un acuerdo comercial que otorgara a estas empresas una licencia para utilizar sus textos en la formación de modelos de IA. Sin embargo, según el diario, no hubo un acuerdo satisfactorio.

¿Por qué The New York Times se encuentra inconforme con la inteligencia artificial?

La preocupación principal de The New York Times radica en el uso de chatbots que pueden responder a preguntas sobre acontecimientos actuales y otros temas de interés periodístico. Estos chatbots podrían generar respuestas basadas en artículos anteriores del periódico, lo que podría llevar a los lectores a conformarse con la información proporcionada por el chatbot en lugar de visitar el sitio web de The New York Times. Esta disminución en el tráfico web podría traducirse en una reducción de los ingresos por publicidad y suscripciones.

Cabe mencionar que otras organizaciones como The Associated Press y Axel Springer ya han llegado a acuerdos con OpenAI sobre el uso de sus contenidos. Sin embargo, los términos de estos acuerdos no han sido revelados.

A pesar de esta demanda, The New York Times no renuncia al uso de la IA. De hecho, recientemente contrató a un director de iniciativas de IA para evaluar formas en las que pueden aprovechar esta tecnología en el campo del periodismo.

Con esta acción legal, el periódico busca proteger sus derechos de autor y asegurar que su contenido sea utilizado de acuerdo con las regulaciones establecidas, evitando así posibles pérdidas económicas. La demanda también arroja luz sobre los desafíos legales y éticos que surgen con el rápido avance de la inteligencia artificial y su impacto en la industria periodística.

