¿Qué es el modo HDR de la cámara de tu celular? Así lo puedes usar

Es normal que los fabricantes agreguen funciones a sus dispositivos con el tiempo y que los usuarios apenas lo noten o que no le den importancia porque no la saben utilizar o no son tan expertos para sacarle todo el provecho.

Y eso pasa mucho con el HDR de las cámaras, un añadido que vemos más seguidos en los teléfonos recientemente, especialmente desde la gama media hacia arriba. Esta herramienta permite mejorar la calidad de las fotografías, así que aquí te vamos a explicar qué es, cómo funciona y cómo sacarle provecho.

El HDR de la cámara de tu celular

¿Qué es HDR?

El HDR (High Dynamic Range) son un conjunto de técnicas que permiten un mejor rango dinámico de luminancias entre las zonas más claras y las más oscuras de una imagen. En la practica es un modo que toma tres fotos con diferentes exposiciones de luz y luego las combina en una sola para crear la mejor imagen de las tres juntas.

Así el objetivo del HDR es dar el mejor rango dinámico que la cámara de tu celular pueda alcanzar, sacando lo mejor de las luces y las sombras que captura el dispositivo, ya que estos aspectos son los que luego generan un realce de los colores y el entorno.

Eso sí, el modo HDR intenta ayudar a que la cámara del smartphone tome las fotos lo más natural posible y no tiene nada que ver con dejar las sombras y las luces al mismo nivel de iluminación.

¿Cómo se puede activar o usar?

Este modo es muy sencillo de activar, ya que normalmente hay un ícono en la parte superior de la interfaz de la foto grafía con el icono de ‘HDR’, donde se podrá activar, desactivar o poner automático, para que sea el celular el que detecte el mejor momento de implementarlo.

Y no es que queden tres imágenes guardadas den tu celular, sino que con el procesamiento y la inteligencia artificial el teléfono hace ese proceso en unos segundos y genera el resultado final.

¿Cómo sacarle provecho al HDR?

Este modo es muy útil para fotos de paisajes, ya sea en una playa, en las montañas o en la ciudad, ya que en ese entorno hay muchas luces juntas y el HDR las juntará para entregar el mejor resultado que el celular puede alcanzar.

Pero también se le puede sacar provecho en retratos en los que haya una gran cantidad de luces y sombras juntas, especialmente cuando la luz del sol se mezcla con una luz artificial.

Igual, todo esto se puede dejar en modo automático si no quieres complicarte mucho y que el celular sea el que haga el proceso, ya que casi siempre será mejor tenerlo en ese modo para sacarle provecho a la cámara.