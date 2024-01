¿Maravilla tecnológica? Robot autónomo aprende imitando actividades humanas: en video

El mundo de la tecnología continúa avanzando a pasos agigantados y el campo de la inteligencia artificial y la robótica no es la excepción. En el 2024, la empresa de robótica Figure AI logró un hito impresionante con el desarrollo de su robot humanoide Figure 01.

Brett Adcock, fundador de la compañía, hizo el anuncio de que el robot humanoide es capaz de aprender al observar a los humanos. A través de un video compartido en su cuenta oficial de X (antes conocida como Twitter), el CEO de Figure AI demostró cómo Figure 01 es capaz de preparar una taza de café.

Aunque la tarea en sí puede parecer sencilla, este avance representa un gran paso en el desarrollo de los robots humanoides. Adcock explicó que Figure 01 logró preparar el café después de observar a un ser humano hacerlo. Este enfoque es innovador, ya que permite obtener datos humanos para enseñar al sistema de inteligencia artificial de extremo a extremo en el Figure 01.

WATCH THIS ROBOT LEARNED HOW TO MAKE A COFFEE BY WATCHING A HUMAN DO IT .



Figure 01, a robot being developed by the robotics firm Figure, has learned how to make a cup of coffee, just by watching humans do it.



Their neural networks are taking video in, trajectories out.… pic.twitter.com/Ba2d9yB5ze