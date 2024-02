Operador activará servicio de 5G en capitales del país en próximas semanas

A finales del año 2023, finalizó la primera subasta para 5G en Colombia. Operadores como Claro, WOM, Tigo y Movistar quedaron con una parte del espectro. Para ese entonces se informó que esta tecnología empezará a regir en el primer trimestre del presente año, algo que parece ser una realidad.

Y es que Movistar anunció en las últimas horas que ya se encuentra listo el modelo 5G para ofrecer a sus clientes los beneficios del más avanzado estándar de comunicaciones.

Con esta nueva implementación, los clientes de este operador tendrán una velocidad de conexión superior en algunas áreas de cobertura activa. Claramente, sus dispositivos tienen que ser compatibles con este avance.

"Esta tecnología ofrece una menor latencia, es decir, el tiempo que tarda un dispositivo en transferir o recibir datos a través de la red de 5G", dijo la empresa.

Se espera que la empresa active la operación de la red de la nueva tecnología durante las próximas semanas en las ciudades principales.

¿Qué va a pasar con los equipos? ¿Hay que cambiarlos para que ingrese la tecnología 5G?

El 68% de los celulares en Colombia son inteligentes. La mayoría de estos celulares, porque fueron comprados en los últimos cinco años, se autoprograman sobre la tecnología 5G, es decir, cambian de banda automáticamente.



Los celulares que no son inteligentes el resto, los que llamamos ‘flechas’, no quiere decir que van a dejar de servir, quiere decir que no vas a disfrutar de las velocidades de 5G. No tienes que cambiar de celular si te quieres seguir comunicando. Si tienes un celular muy viejo y quieres tener velocidades de 5G, tienes que comprar un celular inteligente como para 4G.

¿Con la llegada del 5G se van a incrementar los precios de los planes de telefonía móvil, internet y empresariales?

No. En principio, no porque la llegada de la tecnología, lo que ha dicho el mundo y las tendencias, entre mejor tecnología baja el precio. De hecho, en los últimos 10 años desde que entraron los celulares a Colombia, el precio se ha reducido en un 70%. No ha pasado en ningún país del mundo que con la tecnología 5G vamos a tener que aumentar los precios. Esa es una decisión de las empresas, pero no se aumentan los precios.

Es importante también aclarar a todos los colombianos que no tienen que cambiar de plan. No es que vaya a haber un plan de 4G y un plan de 5G, los planes siguen siendo los mismos, los celulares y autoajustan.