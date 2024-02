¿Cuánto vale el libro biográfico de Carlos Antonio Vélez: Palabras Mayores?

Carlos Antonio Vélez se ha convertido en una eminencia del fútbol colombiano, pues su trayectoria en los medios de comunicación del país le ha permitido cubrir los eventos deportivos más importantes del mundo durante muchos años y en esta oportunidad presentó el libro en el que relata muchas anécdotas a lo largo de su carrera profesional.

Vélez presentó su nuevo libro ‘Palabras Mayores’ en un conversatorio en Bogotá este lunes 26 de febrero. Su obra tiene 317 páginas, divididas en 15 capítulos que recoge sus memorias con más de 50 años de experiencia en el periodismo deportivo entre los que ha cubierto 12 Mundiales de fútbol.

La segunda edición de Palabras Mayores ya está a la venta y los aficionados del fútbol colombiano podrán conseguirlo en las principales librerías del país.

“Uno se puede poner a hablar de lo que no sabe y cuando yo les dije eso a los de Planeta me dijeron tranquilo que eso no es problema suyo, nosotros somos los que vendemos libros y estoy agradecido con ellos”, dijo a los micrófonos de Noticias RCN, el analista del FPC.

Libro de Carlos Antonio Vélez

Anécdotas y cuentos que retratan un legado indiscutible en los medios de comunicación colombianos y que es un sello ineludible en las transmisiones de Futbol RCN.

“Mi estilo fuerte, sí. Esa es quizás una de mis fortalezas”, señaló.

Personalidades como el presidente de la FCF, de la Dimayor y algunos grandes entrenadores del fútbol colombiano llegaron hasta el auditorio donde Carlos Antonio presentó su libro para recordar los mejores momentos de la carrera del ‘Profe’.

Homenaje a Falcao García

Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, fue uno de los que asistió al evento: “Es un personaje y una leyenda en el fútbol por tantos años. Hemos aprendido de él”, dijo el samario.

En caso de tercera edición, Vélez tiene claro a quien le dedicaría un espacio: Radamel Falcao García, quien para él, ha sido el mejor jugador colombiano en los últimos años.

“Yo creo que ya es hora de hacerle a Falcao los homenajes que merece, es el jugador más representativo que nosotros hemos tenido en los últimos tiempos, con unos números inmejorables”, señaló.

Palabras Mayores, un recomendado para los amantes de las buenas historias y un infaltable en la biblioteca de los fanáticos del balompié tiene un valor que oscila entre los $52.000 y $70.000.