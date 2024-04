Cantante mexicano tiró disco de Karol G al escusado: video

El cantante mexicano Aleks Syntek ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas luego de tener una acción bastante controversial en contra de la música de la artista internacional Karol G, quien es escuchada en todo el mundo, pero que al parecer no es del gusto del artista latino, pues incluso llegó a lanzar su último álbum al escusado.

Aleks Syntek lanzó disco de Karol G

Fue en medio de una entrevista con ‘El Podcast + Pedido’ donde el mexicano estuvo de invitado y después de varios minutos de una charla amena, el cantante Syntek lanzó el último disco de la colombiana Karol G al escusado argumentando que su música no era de su agrado por más de que millones de personas la escucharan actualmente.

“No me entra, no me entra porque no me identifico con las canciones, se que es amadísima por toda la comunidad de chavos, de ahora, pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad”, dijo Aleks Syntek después de tirar el álbum al escusado.

El cantante aseguró que la antioqueña podía ser muy escuchada en diferentes países del mundo, pero él sencillamente no la iba aceptar, pues su música no es para nada de su agrado.

El último disco de Karol G ‘Mañana será bonito’ ha dado mucho de qué hablar e incluso la artista se estuvo presentando en los últimos meses en Medellín y Bogotá donde entregó shows de gran calibre y llenó los estadios del Atanasio Girardot y El Campín.

Finalmente, al ser consultado sobre si se animaría a cantar reguetón o entrar a esa industria musical más allá de que sea de las más escuchadas actualmente, el artista señaló: “No me quiero arriesgar a perder a los fans que tengo de hueso colorado de tantos años, por hacer algo que sería como trending del momento, porque sí creo que esa música es un poquito de moda”, comentó en la entrevista.