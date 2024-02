Andrea Valdiri “se agarró” por el ramo en la boda de una reconocida influenciadora: video

Andrea Valdiri sigue dejando de que hablar en todas las redes sociales, pues luego de la controversia por su separación con Felipe Saruma, ahora la barranquillera es centro de las críticas en las redes sociales por su inesperada reacción al momento de pelear el ramo en la boda de su amiga Dailyn Montañez (La Tremenda), reconocida influenciadora en Norte de Santander.

En la boda que tuvo lugar el pasado 17 de febrero en Cúcuta, llegaron varios influenciadores en los que se resalta el Sebastucho, Dos Rayos, Emiro Navarro, La Jesuu y Andrea Valdiri, quien fue la encarga de robarse el show en la ceremonia, teniendo en cuenta que tuvo una inesperada reacción en uno de los momentos más esperados de la noche.

Reacción de Andrea Valdiri en la boda de una influenciadora

Los hechos que dejó mal parada a Andrea Valdiri fue el momento en el que la novia decide lanzar al ramo, pues la barranquillera no pudo contener sus emociones y se “agarró” para quedarse con el objetivo, generando todo tipo de comentarios en las redes sociales y entre todos los seguidores de los creadores de contenido.

En el video dado a conocer por medio de las redes sociales se puede ver a la creadora de contenidos peleando con otra mujer por el ramo. Luego de unos minutos, las mujeres siguen en la pelea por quedarse con las flores. Sin embargo, fue Andrea Valdiri quien logró quedarse con el simbólico objetivo.

Sin embargo, este no fue el único acto que dejó sorprendidos a todos los asistentes a la boda, pues luego de que Andrea Valdiri se quedara con el ramo, lo desbarató y lo tiró por el aire como un acto de rebeldía, pero después bromeo con todas sus amigas que no tiene planes de casamiento, dejando un momento épico dentro de la boda.

Reacción de los cibernautas tras el video de Andrea Valdiri

Tras darse a conocer el video de la reconocida influenciadora, muchos de sus seguidores reaccionaron tras lo acontecido con la barranquillera, afirmando que se mostró sus modales, además de señalarla de “ordinaria” y “payasa” por su reacción en el evento.

“Como no llevaron payasos al evento, ella tenía que serlo esa noche”, “doña ordinaria en todo su esplendor… como dice Carolina Herrera: ‘el dinero no da clase’”, “ahora se entiende por qué no le duran los matrimonios”, “La pobre no sabe que hacer para ganar la atención y lo peor de todo es que le sale mal”, “pero cuando Epa Colombia hizo lo mismo en el de ella si le reclamó”, “se pasa de ridícula y payasa”, “pobre mujer, la dejó sin ramo y sin extensiones”, fueron algunos comentarios que de los cibernautas.

