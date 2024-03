Andrés Cepeda anunció gira en Colombia: estas son las fechas y precios de boletas

Para los amantes de la música balada pop Andrés Cepeda, uno de los artistas más importantes de este género musical en Colombia, anunció una gira por varias ciudades de Colombia, entre las que se destaca su llegada a Bogotá y al máximo escenario Nemesio Camacho el Campín.

Este jueves 7 de marzo el equipo de comunicaciones de Cepeda anunció las fechas correspondientes a sus presentaciones en seis ciudades colombianas, las cuales darán inicio en la capital musical de Colombia, Ibagué, el próximo 27 de septiembre.

El cantautor bogotano se presentará en su país después de la gira que realizará por Estados Unidos y Europa, que llevará a cabo entre abril y julio de 2024,

Allí Cepeda piensa conmemorar 30 años de carrera en los cuales ha conseguido cuatro Latin Grammy y el reconocimiento de millones de fanáticos de la música romántica.

Así entonces, las fechas confirmadas para los conciertos de Cepeda serán:

Arena Néctar de Ibagué, el 27 de septiembre.

Estadio Polideportivo Envigado de Medellín el 28 de septiembre.

Plaza de Toros de Bucaramanga el 23 de noviembre.

Plaza de Toros de Manizales el 29 de noviembre.

Coliseo El Pueblo de Cali el 30 de noviembre.

Estadio El Campín de Bogotá el 13 de diciembre.

Las boletas todavía no han salido a la venta, sin embargo, a partir del próximo lunes 11 de marzo se iniciará la preventa de las entradas para los clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) y dale! a las 9:00 a.m. y para el público en general desde el 13 de marzo a las 9:00 a.m., a través de eTicket.co.

Boletas concierto de Andrés Cepeda

De igual manera, todavía no se conocen los precios confirmados para las boletas en las diferentes ciudades, pero el artista piensa llenar El Campín y allí sí anunciaron precios.