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Anyma llega por primera vez a Colombia con impresionante show: fecha y boletas en Bogotá

Anyma llega a Bogotá con ÆDEN el 30 de enero de 2027. Consulte dónde será el concierto, cuándo comienza la preventa y cómo comprar las boletas.

Anyma llega por primera vez a Colombia con impresionante show: fecha y boletas en Bogotá
Foto: suministrada

Noticias RCN

octubre 18 de 2026
04:58 p. m.
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Bogotá se prepara para recibir uno de los espectáculos de música electrónica más llamativos del mundo.

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Anyma, el proyecto musical del DJ y productor Matteo Milleri, llegará por primera vez a Colombia con ÆDEN, una experiencia que combina sonidos electrónicos, tecnología y efectos visuales de gran formato.

La presentación tendrá lugar el 30 de enero de 2027 en el Parque Simón Bolívar, donde los asistentes podrán disfrutar de una propuesta que va más allá de un concierto tradicional.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Anyma en Bogotá?

Anyma se presentará el sábado 30 de enero de 2027 en el Parque Simón Bolívar, uno de los principales escenarios para grandes eventos musicales de la capital.

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Su espectáculo ÆDEN debutó mundialmente en Coachella 2026, donde sorprendió al público con una producción que integra música y animaciones digitales.

El artista también hizo historia al convertirse en el primer músico de electrónica en realizar una residencia en Sphere, el reconocido recinto inmersivo de Las Vegas.

Además, ha llevado su propuesta artística hasta las pirámides de Giza, en Egipto.

Con su llegada a Bogotá, los seguidores colombianos tendrán la oportunidad de experimentar una puesta en escena que combina imágenes futuristas y música electrónica.

¿Cuándo salen a la venta las boletas para Anyma en Bogotá?

La organización confirmó que las entradas estarán disponibles mediante TuBoleta, con diferentes fechas de venta.

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El prerregistro para los seguidores comienza este jueves 15 de octubre de 2026.

Por su parte, la preventa exclusiva para fans registrados iniciará el jueves 22 de octubre a las 11:00 a. m.

Quienes no participen en esta etapa podrán comprar sus entradas durante la venta general, programada para el viernes 23 de octubre, también desde las 11:00 a. m.

Por ahora, la expectativa gira alrededor de la llegada de ÆDEN, un espectáculo que busca ofrecer una experiencia diferente para los amantes de la música electrónica en Colombia.

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