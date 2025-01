¡Bienvenidos a la nueva era digital del Canal RCN!

En Canal RCN estamos emocionados de presentar nuestra nueva aplicación, la cual ya está disponible y lista para transformar la manera en que disfrutas de nuestros contenidos. Este 2025 es el año de la evolución en nuestro canal, y queremos que formes parte de esta experiencia única.

¡Más que entretenimiento, es la evolución de nuestra pantalla!

Con esta nueva aplicación, tendrás acceso a un amplio catálogo de contenido, que no solo incluye las producciones actuales que amas, sino también todas las grandes historias que nos han marcado, como Betty la Fea, Hasta que la plata nos separe, y mucho más. Pero eso no es todo, ¡también tendrás acceso a contenido exclusivo que no podrás encontrar en ningún otro lugar!

RELACIONADO Estas son las súper producciones que podrá ver en la nueva app del Canal RCN

¿Qué encontrarás en la app?

Señal en vivo para que no te pierdas ni un segundo de tu programación favorita.

Reality shows, como La Casa de los Famosos Colombia, con contenido exclusivo, cámaras en vivo de los participantes, y mucho más.

Programación on Demand, para que puedas ver la novela, el partido o el programa que más te gusta, ¡cuando y donde quieras!

Fácil, rápida y gratuita

Lo mejor de todo es que nuestra aplicación es totalmente gratuita. Solo necesitas descargarla desde App Store, Play Store, o directamente desde tu televisor inteligente. ¡Así de fácil! Además, te recomendamos registrarte para obtener acceso exclusivo a contenidos especiales, como el After Show de La Casa de los famosos Colombia, que inicia el próximo 26 de enero a las 8:30 p. m.

¡Lo que esperabas, ahora más cerca de ti!

Esta app llega para competir con las grandes plataformas de streaming, ofreciendo una experiencia personalizada, interactiva y con uno de los catálogos más grandes de Latinoamérica. Así, Canal RCN te da más: más contenido, más opciones, y sobre todo, más maneras de conectar con lo que te apasiona.

¡Ya somos más!

Desde su lanzamiento, nuestra aplicación ha sido un éxito rotundo, superando 1 millón de descargas en tan solo 15 días y siendo catalogada como la app #2 en descargas de App Store. Gracias a tu apoyo, seguimos creciendo y mejorando para brindarte el mejor entretenimiento, siempre donde y cuando tú lo desees.

No pierdas la oportunidad de ser parte de esta nueva experiencia. Descarga la app del Canal RCN ahora mismo y empieza a disfrutar de todo lo que tenemos para ofrecerte.

¡El Canal RCN cada día es más! Encuentra lo que amas, cuando y donde quieras.