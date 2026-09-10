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Así va el montaje del EDC en Medellín: ¿clásico Nacional vs. DIM se jugará en el Atanasio?

Así avanza el montaje del EDC en el Atanasio Girardot. Conozca qué pasará con la grama y si se podrá disputar el clásico entre Nacional y Medellín.

Así va el montaje del EDC en Medellín: video genera dudas sobre el clásico Nacional vs. DIM
Foto: Captura de pantalla y alcaldía de Medellín

Noticias RCN

octubre 09 de 2026
07:00 p. m.
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La Unidad Deportiva Atanasio Girardot se prepara para recibir el Electric Daisy Carnival (EDC), uno de los festivales de música electrónica más reconocidos del mundo, que se realizará este fin de semana en Medellín.

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Sin embargo, el montaje del evento ha generado inquietud entre los hinchas de Atlético Nacional e Independiente Medellín.

En redes sociales comenzó a circular un video que muestra los preparativos del festival, a un día de su inicio. Las imágenes despertaron preguntas sobre el estado de los escenarios deportivos y la posibilidad de disputar el próximo clásico paisa en el estadio.

Así avanza el montaje del EDC en el Atanasio Girardot

El festival reunirá a más de 94.000 asistentes, entre habitantes de Medellín y visitantes nacionales e internacionales, según las proyecciones de los organizadores.

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Para recibir al público, se adelantan trabajos de instalación de estructuras, pisos y elementos de protección en diferentes espacios de la unidad deportiva.

La Alcaldía de Medellín informó que realiza un seguimiento permanente al montaje, desarrollo y desmontaje del evento, con el propósito de garantizar la conservación de la infraestructura.

Además, exigió pólizas de cumplimiento para escenarios como la pista de atletismo y los coliseos de Balonmano y Voleibol Yesid Santos.

Estas medidas buscan asegurar que los espacios sean entregados nuevamente en condiciones adecuadas para la práctica deportiva.

¿Se podrá jugar el clásico entre Nacional y Medellín en el Atanasio Girardot?

Aunque las imágenes del montaje generaron preocupación entre los aficionados, surgió una noticia que daría tranquilidad a ambos equipos.

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Según informó el periodista Juan David Londoño, el Inder ya notificó que el estadio Atanasio Girardot estará disponible para el club desde el miércoles 14 de octubre al mediodía.

Esto permitiría avanzar con la organización del clásico paisa en su escenario habitual, pese a las actividades del festival.

Sin embargo, la disponibilidad anunciada no equivale a una certificación definitiva sobre el estado del terreno de juego.

La revisión de las instalaciones después del desmontaje será fundamental para establecer las condiciones en las que se entregará el estadio y confirmar que pueda disputarse el compromiso sin inconvenientes.

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