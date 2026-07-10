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“No se dañó”: explican qué pasó con la grama de El Campín tras el concierto de BTS

Luego de las dos fechas ‘sold out’ de la banda surcoreana, empezaron a circular en redes imágenes del campo, junto a mensajes que señalaban que había sido “dañado”.

Jorge Leonardo Alzate

octubre 07 de 2026
12:06 p. m.
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Tras el paso de BTS por el estadio Nemesio Camacho El Campín, con su World Tour ARIRANG, empezaron a circular en redes sociales imágenes aéreas del campo, junto a mensajes de fanáticos del fútbol, en los que lamentaban su estado actual y se mostraban preocupados sobre el desarrollo de la agenda deportiva.

El martes 13 de octubre, Millonarios se enfrentará a Once Caldas y el miércoles 14, Santa Fe jugará contra Jaguares, en El Campín; lo que generó dudas y falsas acusaciones en plataformas digitales.

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Los videos fueron tomados tras el raspado de la cancha. Un proceso que, según explicó Edgar Pote Cardona, vicepresidente de experiencia del cliente y operaciones de Sencia, se realiza antes de cada concierto:

“Se hace un trabajo de raspar la cancha y luego todo un proceso. Antes del evento de BTS raspamos la cancha. Antes del concierto ya se había hecho el raspado” y es lo que se ve en las imágenes que han estado circulando en Internet.

¿Qué sigue tras el raspado y por qué la grama no sufrió ningún daño durante el concierto de BTS?

Pote Cardona advirtió que “lo que encontraron” los drones que sobrevolaron El Campín “fue un terreno inerte, fibra, la grama híbrida, lo que queda después del raspado”.

Pero “una vez sale BTS, entramos nosotros a poner el pasto, que viene en franjas, porque se empaca en rollos, y es instalado con la ayuda de una máquina aireadora, que nos ayuda a descompactar el terreno luego de cada evento”.

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El mismo proceso se realiza en varios estadios alrededor del mundo y permite utilizar el mismo espacio para eventos deportivos y de entretenimiento, que, en el caso de BTS y su World Tour ARIRANG, trajo a Bogotá más de 99.000 millones de pesos.

Para contar con el pasto necesario, Pote Cardona explicó que las gramas se tienen fuera de El Campín: “Son cinco canchas en las que tenemos campos híbridos. Allá se hacen los rollos de grama”.

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