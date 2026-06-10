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¿Cambiarán la grama de El Campín tras los conciertos de BTS? Esto dijo Sencia

Sencia explicó qué pasará con la grama de El Campín tras los conciertos de BTS y aclaró cómo será el proceso de recuperación del campo.

¿Cambiarán la grama de El Campín tras los conciertos de BTS? Esto dijo Sencia
Foto: captura de pantalla

Sebastián Montañez

octubre 06 de 2026
03:15 p. m.
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Luego de los dos conciertos de BTS en Bogotá, realizados el 2 y 3 de octubre, una de las principales inquietudes entre los aficionados al fútbol ha sido el estado de la grama del estadio El Campín.

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Ante las dudas y las imágenes que han circulado después del desmontaje, Sencia explicó qué trabajos se adelantan sobre el terreno de juego.

La entidad aseguró que la intervención estaba contemplada previamente dentro de la planeación del escenario y que el cronograma de actividades continúa desarrollándose con normalidad.

¿Cómo está la grama de El Campín después de los conciertos de BTS?

Sencia informó que, una vez finalizaron los conciertos, comenzó un proceso integral de recuperación tanto de la grama como del terreno de juego.

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Según explicó, los trabajos no consisten únicamente en cambiar las zonas de césped que puedan requerirlo. La intervención incluye labores de descompactación, aireación profunda, fertilización y recuperación del suelo.

Estas tareas buscan mejorar las condiciones del campo, facilitar el crecimiento de las raíces y fortalecer la grama antes de que vuelva a recibir partidos.

“Este proceso va más allá de la renovación de la cobertura vegetal”, señaló Sencia, que indicó que posteriormente se realizará la reposición del material vegetal en aquellos sectores donde sea necesario.

¿Cambiarán la grama de El Campín?

No necesariamente será reemplazada toda la cancha. De acuerdo con Sencia, la renovación y reposición se realizará específicamente en las zonas que técnicamente lo requieran después de la evaluación del terreno.

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Para estas labores, la entidad implementó cinco canchas de grama natural destinadas al cuidado y reserva de césped para El Campín. De esta manera, dispone de material vegetal para realizar reemplazos durante los diferentes ciclos de mantenimiento.

El proceso está siendo liderado por Equiver y, según Sencia, cuenta con el acompañamiento y aval de expertos agronómicos con experiencia en campos deportivos.

Finalmente, la entidad aseguró que el cronograma de partidos, conciertos y demás eventos de El Campín continúa desarrollándose con normalidad, mientras avanzan las labores previstas para recuperar y fortalecer el campo de juego.

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