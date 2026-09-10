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El pop de los 2000 regresa a Bogotá: cuatro grandes artistas se reunirán en un solo concierto

Kudai, Moenia, Cabas y Lucas Arnau llegan a Bogotá con el festival Siempre Pop 2027. Consulte la fecha, el lugar y dónde comprar las boletas.

El pop de los 2000 regresa a Bogotá: cuatro grandes artistas se reunirán en un solo concierto
Foto: cortesía

Noticias RCN

octubre 09 de 2026
04:55 p. m.
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Los amantes del pop latino de los años 2000 tendrán una oportunidad para volver a cantar las canciones que marcaron su adolescencia. Bogotá recibirá en 2027 el festival ‘Siempre Pop’, un espectáculo que reunirá a cuatro reconocidos artistas y agrupaciones en una misma noche.

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El evento se realizará el sábado 6 de marzo de 2027 en el Movistar Arena, con una propuesta que busca revivir los grandes éxitos que sonaron durante años en la radio y la televisión.

¿Qué artistas estarán en el festival Siempre Pop en Bogotá?

El cartel estará encabezado por las agrupaciones internacionales Kudai y Moenia, que compartirán escenario con los colombianos Cabas y Lucas Arnau.

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Kudai, la banda chilena que conquistó a miles de jóvenes durante los años 2000, llegará con canciones como ‘Sin Despertar’, ‘Ya Nada Queda’, ‘Escapar’ y ‘Déjame Gritar’.

Por su parte, Moenia, agrupación mexicana reconocida por su sonido electrónico, interpretará éxitos como ‘Manto Estelar’, ‘No Puedo Estar Sin Ti’, ‘Déjame Entrar’ y ‘Ni Tú Ni Nadie’.

La representación colombiana estará a cargo de Cabas, quien pondrá el toque caribeño con temas como ‘Mi Bombón’, ‘Mala Hierba’, ‘Tu Boca’ y ‘Bonita’.

A ellos se sumará Lucas Arnau, recordado por canciones románticas como ‘Te Doy Mi Vida’, ‘De La Mano’, ‘Tú’ y ‘Ay Doctor’.

¿Dónde comprar las boletas para Siempre Pop en Bogotá?

El festival se realizará el 6 de marzo de 2027 en el Movistar Arena de Bogotá. Los interesados podrán consultar la información sobre las entradas a través de TuBoleta, la tiquetera oficial del evento.

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Por ahora, el anuncio no precisa los precios de las localidades ni las fechas de inicio de venta.

Más allá de las presentaciones musicales, los organizadores prometen una experiencia que combinará recursos visuales y una producción técnica de nivel internacional.

La propuesta busca conectar con quienes crecieron escuchando estos artistas y ahora podrán disfrutar de sus canciones en vivo, en una noche dedicada a la nostalgia del pop latino.

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