Jenn Muriel sorprende con sus increíbles atuendos para el concierto de Karol G

La reconocida influenciadora Jenn Muriel siempre está muy activa en redes sociales mostrando su día a día y las obras de caridad de las que ha hecho parte, ganándose así el corazón de sus fanáticos.

Este viernes 1 de diciembre, Medellín recibirá a la icónica Karol G mediante el 'Mañana Será Bonito Fest', un evento al que asistirán miles de personas, incluyendo varios reconocidos en Colombia.

Es por eso que en las últimas horas se ha vuelto más popular la tendencia 'Get Ready With Me', mediante la cual usuarios muestran sus opciones de outfits para asistir al esperado concierto de Karol G. Jenn Muriel no se quedó atrás.

Los atuendos de Jenn Muriel para ver a Karol G

Con más de siete millones de seguidores en su cuenta de Instagram, la creadora de contenido hizo un video en el que lucía diversos atuendos perfectos para disfrutar del show de la famosa cantante del género urbano.

Cada conjunto de ropa que la influenciadora presentó iba en sintonía con una de las canciones de Karol G, lo que hizo que sus seguidores se sintieran aún más emocionados por el concierto.

Entre las opciones estaba una blusa fucsia con un jean holgado. Otros de los tantos estilos eran completamente negros, jugando con faldas, sobreros y botas de cuero. También lució un conjunto con un top y pantalón rosados y una blusa verde, gafas de color rosado y un jean blanco.

Elogiaron a Jenn Muriel

Las ideas de Jenn Muriel rápidamente recibieron elogios y miles de comentarios halagadores por parte de sus seguidores, quienes destacaron su belleza y estilo al momento de proponer distintos atuendos.

Hasta el momento, Jenn Muriel continúa entreteniendo a sus fanáticos con su contenido variado en redes sociales y con proyectos diversos, los cuales siempre logran cautivar a sus fieles admiradores, que no dejan de halagarla por las publicaciones que comparte.

Sin duda alguna, las propuestas de outfits de Jenn Muriel han despertado el interés y la expectativa de todos aquellos que asistirán al concierto de Karol G, quienes ahora tendrán más opciones e ideas para lucir a la altura de tan esperado evento.