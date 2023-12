"Parezco una rellena": La Segura divierte a sus seguidores eligiendo su 'outfit' para el concierto de Karol G

La famosa influenciadora caleña La Segura siempre se ha caracterizado por su espontaneidad y carisma, cualidades que muestra a diario en su contenido y con las que se ha ganado el corazón de sus seguidores. En esta ocasión, le sacó una carcajada a más de uno haciendo la particular tendencia de Get Ready With Me, lo que al español traduce: "Vístete conmigo".

La creadora de contenido generó revuelo entre sus seguidores de Instagram al revelar el 'outfit' que luciría para el esperado concierto de Karol G en Medellín, 'Mañana será bonito Fest'.

La Segura, quien cuenta con más de ocho millones de seguidores en Instagram, compartió a través de un video en esta red social, tres opciones de outfits para asistir al show de la exitosa cantante colombiana.

El 'Get ready with me' de La Segura

En la grabación, La Segura mostró su ingenio al utilizar una levantadora y asegurar que este sería un 'Get Ready With Me' poco convencional, ya que se burlaría de sus propias elecciones de vestuario.

Su primer look estaba compuesto por una blusa y un pantalón plateados demasiado brillantes, además una falda que no le quedó bien tras su compra e intentó darle otro uso sin éxito. Este vestuario fue descartado después de muchas bromas.

Luego, presentó una segunda opción que no logró convencerla, la cual consistía en una falda y blusa negros con líneas blancas muy ajustados. La Segura le dio jocosas características como "futurística" e incluso dijo: "Parezco una rellena".

Sin embargo, fue el tercer look el elegido para el concierto de Karol G. Este destacaba por una falda blanca con correas plateadas, un crop-top en rodado, guantes largos rosados y botas blancas.

La Segura recibió una avalancha de elogios por parte de sus seguidores, quienes destacaron su belleza, autenticidad y buen gusto a la hora de elegir su outfit. Este video le sacó una carcajada a más de uno debido a las particulares ocurrencias de la influenciadora vallecaucana.

La joven influencer se encuentra disfrutando del festival de Karol G, que se llevará a cabo los días 1 y 2 de diciembre en el Estadio Atanasio Girardot.

Esta noticia es un claro ejemplo de cómo las personalidades digitales tienen un gran impacto en las tendencias de moda y estilo, influenciando a millones de seguidores a través de las redes sociales.