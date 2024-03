Elon Musk se burla de Meta por caída de Facebook e Instagram: su trino se volvió viral

Este martes 5 de marzo, se presentó una caída masiva en los servicios de Meta, más específicamente en sus redes sociales como Instagram, Facebook, además de Messenger y Threads.

El primer pronunciamiento de Meta al respecto lo dio media hora después de la caída de sus plataformas. Lo hizo Andy Stone (gerente de comunicaciones de Meta) a través de la cuenta X, quien manifestó que “Somos conscientes de que las personas tienen problemas para acceder a nuestros servicios. Estamos trabajando en esto ahora”.

We're aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now.