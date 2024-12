¡Ouch! En video quedó captada la caída de una participante de Masterchef

El camino hacia la final de MasterChef Celebrity se vuelve más competitivo con la definición de los seis semifinalistas, quienes han logrado conquistar el exigente paladar de los jueces Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina.

En esta etapa crucial, la periodista Dominica Duque quedó fuera de la competencia, dejando el lugar a los seis participantes que buscarán el ansiado título.

Los semifinalistas de MasterChef Celebrity

Tras un reto de eliminación que exigió creatividad y técnica, Carolina Cuervo, Martina La Peligrosa, Juan Pablo Llano, Paola Rey, Caterine Ibargüen, y Vicky Berrío se consolidaron como los semifinalistas de esta edición. Cada uno ha demostrado habilidades culinarias que han sorprendido tanto a los jueces como a los espectadores, quienes siguen de cerca cada episodio.

Dominica, aunque no logró avanzar a la semifinal, dejó una impresión positiva entre sus compañeros y los fanáticos del programa, quienes destacaron su carisma y esfuerzo en la cocina más famosa del país.

Un tropiezo que sacó risas en MasterChef

Después de finalizar la grabación del episodio, un inesperado momento robó la atención de todos. Mientras Vicky Berrío y Juan Pablo Llano abandonaban el set, la comediante tropezó y cayó de frente, generando preocupación entre sus compañeros.

El chef Nicolás de Zubiría y Juan Pablo corrieron a ayudarla, pero Vicky, fiel a su humor, fingió un desmayo. “Me estoy haciendo. Yo me caí de verdad, pero me hice la desmayada porque no iba a hacer ese ridículo. Por favor, editen eso”, confesó entre risas.

La presentadora Claudia Bahamón, al enterarse de la verdad, no pudo contener la risa y aseguró que Vicky sabe cómo transformar cualquier situación en un momento memorable.

Con momentos de tensión y humor, MasterChef Celebrity se acerca a su final, prometiendo episodios llenos de emoción y sorpresas. ¿Quién se llevará el título este año? La competencia está más reñida que nunca.