Este fue el primer eliminado de la nueva temporada de Masterchef Celebrity Colombia

La competencia en Masterchef Celebrity Colombia ha generado tensión en los participantes, el reto de salvación no tuvo éxito para algunos, por lo cual tuvieron que enfrentarse al reto de eliminación.

Los participantes que no lograron pasar el reto de salvación se enfrentaron en el primer reto de eliminación de la nueva temporada de Masterchef Celebrity Colombia.

Este es el primer eliminado de Masterchef Celebrity Colombia

En el reto de eliminación se enfrentaron Martina La Peligrosa, Ilenia Antonini, Nina Caicedo y Camilo Saenz.

Los participantes tuvieron que preparar un plato con el cual debían impresionar a los jurados, sin embargo, no todos lograron presentar un a buena preparación.

Los jurados probaron cada plato, sin embargo, habían varios errores que no pudieron dejar pasar en uno de ellos y tomaron la decisión que cambiaría el destino de la competencia.

Fue así como el jurado decidió que el primer eliminado de esta nueva temporada de Masterchef Celebrity Colombia es Camilo Saenz.

Camilo Saenz fue el primer en abandonar la cocina de Masterchef Celebrity Colombia

El actor colombiano entró con la expectativa de mejorar sus habilidades como cocinero, además, siempre manifestó su deseo por aprender cosas nuevas en la cocina.

No obstante, en el reto de eliminación no tuvo el mejor desempeño y los jurados decidieron que no debía continuar en la competencia.

Camilo mostró gratitud con sus compañeros y los jurados por la experiencia que vivió, agradeció a todos y logró conmoverlos.