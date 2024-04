¡Crece la polémica! Cantante asegura tener testigos sobre romance con Nataly Umaña

La polémica de Nataly Umaña dentro de la Casa de los Famosos sigue dejando de que hablar entre todos los seguidores, pues luego de lo acontecido con Miguel Melfi dentro del reality, se conoció que la actriz ya había tenido una ‘aventura’ con un reconocido cantante, quien es el encargado de encender cada vez más la polémica.

Luego de salir de la Casa de los Famosos, Nataly Umaña reveló que las declaraciones de Mark Killer, cantante que confesó haber tenido una relación con la actriz, son totalmente falsas, pues no tenía conocimiento de que quien era la persona, dejando claro que el personaje solo estaría buscando fama a las espaldas de ellas.

Mark Killer confesó tener testigo del romance con Nataly Umaña

Sin embargo, luego de las explosivas declaraciones de Nataly Umaña, Marco Alexandro, nombre verdadero del cantante, publicó un video confesando que tiene testigo que la “aventura” que tuvo con Nataly Umaña en Guatapé mientras ella estaba con Alejandro Estrada, lo que desencadenó una fuerte polémica en redes.

“Tengo de testigo a uno de los dueños de donde fuimos, baby, que puede hablar él, si quieres. Pero bueno, mor, no quiero hacer más polémicas sobre esas cosas (…) Y créeme que yo no necesito pegarme de tus costillas, mi amor. Yo hice reality en Miami, en Italia, estuve cantando en los Premios Lo Nuestro y tenía los mismos seguidores que tenía antes de esa polémica inútil contigo”, aseguró el cantante en un video en sus redes sociales.

Además, el Mark aprovechó la oportunidad para reclamar la camisa con la que se quedó la actriz en uno de sus encuentros y que, al parecer, tiempo después tomó la decisión de entregársela como regalo a Alejandro Estrada.

“Quiero que me devuelvan ya mi camiseta de Italia. Esa sí la quiero porque era de mis camisetas favoritas y quiero que me la devuelvan. Por favor, pues, eso, se los pido con el corazón”, añadió el cantante en su video.

Alejandro Estrada en proceso de separación con Nataly Umaña

Mientras Mark sigue generando polémica sobre su presunta relación con Umaña, Alejandro Estrada aseguró que ya comenzó el proceso de separación con la actriz tras lo acontecido con Miguel Melfi dentro de la Casa de los Famosos, y lo que generó una fuerte polémica en gran parte del pueblo colombiano.

“De estar juntos siempre existirá mientras estemos vivos, pero la verdad ahora no podría, no sería capaz y no lo viviría bien. Tampoco puedo hablar en el momento de perdón. Se necesitan muchas cosas y, sobre todo, de tiempo para poder olvidar (…) el ciclo con ella y si me preguntas, si me quiero separar legalmente, creo que eso es parte de lo que realmente debo hacer”, aseguró la actriz en entrevista con 15 minutos.