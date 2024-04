¿Nuevo romance en camino? Nanis Ochoa reveló su crush en La Casa de los Famosos Colombia

En una emocionante velada de La Casa de los Famosos Colombia, se develaron los nombres de las ocho nuevas personalidades ansiosas por unirse al grupo de concursantes. Sin embargo, solo cuatro tendrán el privilegio de ingresar y sumergirse en la dinámica del programa junto a los participantes que ya habían ingresado desde el pasado 11 de febrero.

Nanis Ochoa, nueva cara de La Casa de los Famosos Colombia

Entre los seleccionados destaca la presencia de Nanis Ochoa, reconocida actriz y presentadora, quien se muestra entusiasta por la oportunidad de compartir experiencias con sus compañeros y vivir intensamente cada momento que el reality le ofrece.

Con determinación, Nanis expresó su compromiso de dar lo mejor de sí misma en La Casa de los Famosos Colombia, asegurando que su objetivo es contribuir positivamente al ambiente del programa, evitando cualquier conflicto con sus compañeros de convivencia. "Quisiera llegar a ayudar, no quiero estresarlos más, yo soy súper parchada, todo terreno", comentó la actriz.

Nanis Ochoa confesó con quien tendría una relación en La Casa de los Famosos Colombia

Sin embargo, no ocultó cierto nerviosismo ante la reacción que puedan tener los participantes que ya se encuentran dentro de la casa ante la llegada de los nuevos integrantes. Reconoce la desventaja de ingresar más tarde en el juego, temiendo no ser bien recibida por aquellos que ya han establecido vínculos entre sí y con el público. "Yo me siento en desventaja, pues ya llevan un tiempo, la gente les tomó cariño y los conocen y conocen sus personalidades, me da miedo que lo tomen a mal", confesó Nanis.

Además, durante su ingreso al programa junto al creador de contenido Camilo Pulgarín, los famosos presentes no dudaron en expresar sus opiniones sobre los participantes de la producción del Canal RCN y la app de ViX. Nanis, con su peculiar estilo, dejó entrever su atracción por uno de los concursantes, aunque con un toque de humor al mencionar que habría que pedir permiso a la mamá. "Me parece lindo Melfi pero bueno…", afirmó entre risas.

