Alejandro Estrada y Nataly Umaña deberán resolver la 'custodia' de las mascotas: esto dijo el actor

El pasado 24 de marzo, Nataly Umaña se convirtió en la sexta eliminada de La Casa de los Famosos Colombia. La actriz tolimense, de 38 años, recibió menos votos que Miguel Melfi, Pantera y Julián Trujillo. Pues bien, regresó a su hogar, el cual comparte con Alejandro Estrada, quien estaría llevando a cabo todos los procesos legales para separarse de la también modelo. Tendrán que definir la 'custodia' de sus mascotas.

La salida de Umaña produjo revuelo en el reality del Canal RCN y la app de ViX. La intérprete de novelas como 'Los Reyes' (Natalia), 'Dejémonos de Vargas' (Alejandra Misas), 'Las detectivas y el Víctor' (Jenny Rico) y 'En los tacones de Eva' (Cinthia) se despidió del cantante panameño con un apasionado beso. Además, en su última aparición en pantalla decidió nominar a Camilo Díaz ('Culotauro'), a quien tildó como el "cáncer de la Casa".

Umaña volvió a su casa, la cual encontró vacía pues Estrada se encontraba de viaje. Recordemos que el actor cucuteño fue invitado a la producción en dos oportunidades. En su primera visita no tuvo contacto con la ibaguereña, por lo cual solo pudo hacerle preguntas a través de 'El Jefe'. Ya en su segunda aparición, ingresó al set y confrontó a su esposa. Decidió entregarle su anillo de compromiso y despedirse para siempre de ella.

Alejandro Estrada quiere separarse de Nataly Umaña

En conversación con 'W Radio', Umaña reveló que antes de entrar a La Casa de los Famosos estaba en terapia de pareja con Estrada para terminar la relación de una manera "muy amistosa y bonita". Sin embargo, reconoció que su infidelidad con Melfi, que terminó provocando la ruptura, fue un desacierto.

"Pasé por encima de él y sus sentimientos. No fue el tiempo, el lugar ni la manera, pero pasó. Perdón, perdón me equivoqué", señaló Umaña. Pues bien, Estrada quiere formalizar esta separación por las vías legales.

"Espero cerrar el ciclo con ella y si me preguntas, si me quiero separar legalmente, creo que eso es parte de lo que realmente debo hacer", dijo el cucuteño, con la revista '15 minutos'.

Las mascotas: un problema para Alejandro Estrada y Nataly Umaña

Umaña y Estrada no tuvieron hijos durante los 12 años que estuvieron juntos, pero si compartes un perro y dos gatos. "Si es difícil así, imagínate en serio con bebés. Desde que él me conoció, yo le dije que yo no quería ser mamá y él me lo respetó", dijo la tolimense durante su estadía en la Casa.

"Es chistoso, pero es real (...) Lo peor es que eso ya lo habíamos hablado. Yo me quedo con Thiago (el perro) porque él no se quiere quedar con Thiago y la gatita más divina, siempre me dejó claro que es de él", agregó la modelo. Pues bien, Estrada dio su visión sobre esta 'custodia'.

"Debemos definir quién se va a quedar con nuestras mascotas, un perro y dos gatas, lo que sí tengo claro es que no quiero discutir por nada", aclaró el nortesantandereano con el rotativo mencionado anteriormente.