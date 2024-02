Carlos Vives le expresó su cariño a Rigoberto Urán: "Eres el orgullo de mi patria, te quiero"

Desde el domingo pasado, Rigoberto Urán ha sido el tema de conversación en el deporte de las bielas. El 'Toro de Urrao', en una entrevista exclusiva con Noticias RCN, le anunció al país y al ciclismo internacional su retiro profesional una vez finalice la temporada 2024. Carlos Vives, fiel seguidor del corredor antioqueño, le mandó un mensaje a través de su cuenta de Instagram.

"Ya no doy más", le dijo Urán a Mario Sabato y Andrea Guerrero. Después de competir por 18 temporadas al máximo nivel, el medallista olímpico en Londres 2012 le dirá adiós a este desafiante deporte. Esta noticia generó tristeza entre sus seguidores, quienes anhelaban verlo arriba de su 'caballito de acero' por muchos años más.

Esa tristeza estuvo acompañada de alegría, pues quienes lo han seguido a lo largo de los años saben que ha entregado su mayor esfuerzo en cada una de las etapas y que es momento de dedicarse a su esposa, Michelle Durango y sus dos hijos. Vives le dio las gracias por las emociones que le ofreció a los colombianos y por su compromiso con la patria.

"Rigo, tu eres: 'El orgullo de mi patria', gracias por tantas emociones. Te quiero mucho ¡Tú si que eres la mond...!", fueron las palabras del cantante samario, de 62 años.

Hace siete años, Urán se proclamó subcampeón de la 'Grande Boucle'. Compartió el podio en los Campos Elíseos con Chris Froome y Romain Bardet. El urraeño se convirtió en el tercer 'escarabajo' en figurar en el Top-3 de la carrera más importante del ciclismo mundial, tras lo hecho por Nairo Quintana y Fabio Parra.

Pues bien, en el bus del Cannondale - Drapac Pro Cycling Team, sonó 'El orgullo de mi patria', una canción de Vives. Pierre Rolland y Alberto Bettiol aparecen bailando; mientras 'Rigo' dice: "Patroncito, gracias por tenernos a todos los colombianos en cuenta".

En dicha canción, Vives nombra a grandes exponentes del ciclismo colombiano. Esta es una de las estrofas:

Rodando Efraín El Zipa Forero

Ramón Hoyos y Cochise

Patrocinio y Oliverio

Y el pajarito volando

Condorito con Libardo

Lucho Herrera, Fabio Parra

Soler, Niño y Rigoberto

Serpa y Santiago Botero

Y hasta tumba rodó el chavito

María Luisa y La Gran Mariana

Sergio Luis, Pantano y Gaviria

Y Dayer y Nairo Quintana

