Reconocido rapero colombiano fue denunciado por golpear violentamente a su exnovia: "me rompió el brazo"

El pasado fin de semana se llevó a cabo en Bogotá la final internacional de freestyle ‘Red Bull’, evento que no contó con la presencia del rapero colombiano Carpediem, quien se había quedado con este boleto tras ganar en la final nacional.

Su ausencia en este evento empezó a generar muchos rumores en sus miles de seguidores que añoraban con verlo el sábado pasado en el Movistar Arena. Sin embargo, en las últimas horas se habría conocido la razón.

Carpediem agredió a su exnovia

De acuerdo a lo que se conoció este lunes en redes sociales, la expareja del rapero colombiano denunció que la golpeó violentamente, a tal punto de causarle lesiones fuertes.

La mujer realizó la denuncia mediante sus redes sociales donde mostró capturas de pantalla e incluso radiografías documentó la aparente agresión del rapero contra la mujer, y por la que permaneció hospitalizada en la Clínica La Colina, en el norte de la capital.

"El 21 de noviembre viajé a Bogotá a encontrarme con él. El jueves 23 MIde noviembre lo acompañé a las 7:30 p.m. a un partido de fútbol que terminó alrededor de las 9:20 p.m", relató la mujer de entrada.

Y agregó: "Después de ahí fuimos a un lugar donde siempre que terminaban los partidos llegábamos a tomar cerveza, lugar que fue cerrado a las 11:00 p.m”.

Los momentos angustiantes que vivió la exnovia de Carpediem

La mujer narró que después de sentirse indispuesta por cuenta del alcohol, aseguró que quiso irse, y ahí fue cuando el rapero se puso agresivo.

"Diez minutos después nos fuimos a casa y yo apenas llegué me metí al baño, a los dos minutos él irrumpió de manera agresiva y se metió a manotearme la cara, a culparme por querer venirme. Después de decirle cinco veces que se saliera del baño y que me dejara ahí sola, se fue y yo después salí y me acosté en la cama, el empezó a empujones diciéndome que me largara que no me quería ver, a darme golpes en la cara, al verlo así llamé a mi mamá y le dije que quería irme”, publicó.

La mujer narró que al momento de escribirle que se iba de la casa, Carpediem "subió empezó a empujarme y darme golpes entonces. Tomé mi celular para volver a llamar a mi mamá y él me lo quitó y le envió mensajes diciéndole a mi mamá que todo estaba bien“.

Fueron tan severos los golpes de este hombre que le llegó a fractura el brazo. "Salí corriendo a encerrarme en el baño a pedir ayuda y el antes de entrar me agarró duro, me sometió y me rompió el brazo retorciéndolo tanto que me causo tres fracturas. Me dejó mal de salud y como estaba sola no tenía ayuda, me tocó correr con el brazo roto que hasta me desmayé bajando las escaleras y tuve que llegar corriendo a una clínica cerca”.

El rapero negó el caso, y aseguró que todo se trató de un “accidente”. También anunció que buscará asesoría jurídica para esclarecer los hechos.