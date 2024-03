Hermana de Nataly Umaña apareció en redes y le envió contundente mensaje a Alejandro Estrada

El matrimonio de Nataly Umaña y Alejandro Estrada está en la boca de toda Colombia, luego del romance que inició la actriz colombiana al interior de La Casa de los Famosos Colombia con el cantante panameño, Miguel Melfi.

El capítulo del domingo prendió las redes sociales; después de un mes de convivencia dentro de la casa y de las escenas que protagonizan Nataly Umaña con Miguel Melfi, el también actor colombiano, Alejandro Estrada, decidió ingresar a la casa para hablar con la que hasta ese momento era su esposa.

Estrada, muy dolido con las escenas que vio por televisión, le entregó el anillo de compromiso a Nataly, quien no pudo responderle nada porque se dio en medio de la dinámica de los “congelados”.

“Me vengo a hacer a un lado de tu vida, está clarísimo que es lo que deseo, es una decisión tomada, es un ciclo cerrado y hoy vengo a eso a esta casa, a enfrentarme y a decirle a todo el público en Colombia – los que me han apoyado, los que no, los que te apoyan, los que no – que no lo hago por lo que muchos piensan en el país”, fueron algunas de las palabras de Estrada.