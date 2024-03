¿Nuevos detalles? Beto Arango se refirió a la relación de Melfi y Nataly en Casa de los Famosos

Las redes sociales siguen hablando de las celebridades dentro de la Casa de los Famosos, ya sea por las fuertes discusiones que se han presentado o por los romances que se han generado dentro de la casa, lo que ha incitado a una fuerte polémica entre todos los seguidores de la producción del Canal RCN y la app de ViX.

Una de las personas que se pronunció sobre lo acontecido dentro de la Casa de los Famosos fue precisamente Beto Arango, último eliminado de la casa y que se refirió a todas las imágenes que se han dado a conocer sobre el romance entre Nataly Umaña y Miguel Melfi dentro de la casa más famosa de Colombia.

¿Qué dijo Beto Arango de la relación entre Nataly y Miguel en la Casa de los Famosos?

Según dio a conocer el reconocido actor, él creyó que la relación de Nataly Umaña y Miguel Melfi dentro de la Casa de los Famosos era estrategia de la actriz, pero al momento de salir del reality cambió su perspectiva, pues todo parece indicar que sí hay un romance entre los dos concursantes de la producción del Canal RCN.

“Todo parece indicar que sí (hay romance). Adentro yo estaba diciendo que era más una estrategia de Nataly; ya una vez afuera, viendo unas imágenes que no había visto, enterándome de los tiempos que duraron encerrados en un baño sin cámara, pues todo esto indica que sí, ¿no? Que sí hay un gusto entre ambos. No sé hasta dónde haya llegado, no quiero especular, pero de que hay gusto, hay gusto”, aseguró Beto Arango.

Cabe mencionar que durante los últimos días, Nataly Umaña y Miguel Melfi han sido captados en diferentes momentos comprometedores que han generado un sinfín de comentarios entre todos los seguidores de la Casa de los Famosos, teniendo en cuenta la relación que tiene la actriz con Alejandro Estrada.

Nataly Umaña se ha mostrado nerviosa en la Casa de los Famosos, ¿por qué?

Desde que se dio a conocer que cada día un familiar de los famosos visitará la Casa de los Famosos, Nataly Umaña se ha mostrado bastante nerviosa de que su esposo llegue a la vivienda y se refiera a lo sucedido entre ella y Miguel Melfi, y que pueda terminar en su matrimonio de 12 años con el actor.

El nerviosismo de la actriz llegó hasta el punto de que lloró en el confesionario por lo que pueda suceder con su matrimonio, además si sus declaraciones dentro de la Casa de los Famosos puedan afectar sentimentalmente a su pareja o su familia.

¿Quieres seguir de cerca a tus famosos favoritos? Sintoniza La Casa de los Famosos Colombia todas las noches en el Canal RCN y disfruta del acceso en vivo las 24 horas mediante la app de ViX.