Nataly Umaña se desahogó tras visita de Alejandro: del "estoy tranquila" al "estábamos cayendo"

Esta noche de domingo se vivió, sin duda, el capítulo más candente en lo que va de La Casa de los famosos Colombia. Alejandro Estrada entró por un momento al reality para confrontar a Nataly Umaña por la infidelidad pública con Miguel Melfi.

Estrada se desahogó en un amplió mensaje en el que fue contundente con el fin de su matrimonio. Incluso, le dejó su argolla de bodas en la mano de Nataly, de quién se despidió dándole un beso en la mejilla y diciéndole "hasta nunca".

En tanto, Nataly Umaña también tuvo su momento para descargarse. También de manera extensa, la actriz dedicó unas palabras hacia sus compañeros de convivencia y a Colombia en general explicando detalles de la relación y el por qué decidió por tener un 'amorío' con Melfi en el reality. Aseguró que su matrimonio estaba en crisis desde hace tiempo e incluso habían hablado de la posibilidad de separarse, pero esta experiencia ya fue el detonante para tomar la decisión de ponerle punto final al romance de más de 12 años.

Al final, Nataly Umaña le dedicó un mensaje de amor a Alejandro Estrada, de quien aseguró "es el mejor hombre del mundo" y solo tuvo palabras de elogio y agradecimiento por todo lo que le brindó en estos años de matrimonio. Finalizó con un contundente "te amo".

Vea el desahogo completo de Nataly Umaña

"Estoy bien, tranquila, porque antes no quería hablar de Alejandro porque no debía. Para nadie es un secreto que es el hombre más espectacular, más caballero, más amoroso, más fiel, más leal. 12 años en los que literal, es un hombre del que no puedo decir absolutamente nada, es un caballerazo".

"Con el tiempo, nos la llevamos tan bien, que nos volvimos los mejores amigos. De repente, desde hace unos años para acá nos dimos cuenta que estábamos con nuestro mejor amigo, y ya se empiezan a perder un montón de cosas que fue lo que me dijo ahí. Nunca pensé que lo fuera a decir acá porque yo soy la mujer más reservada del mundo. Esto ni siquiera lo hablaba con mis amigos cercanos. Solo lo sabían mi mamá, mi papá y él".

"Es una relación tan linda, tan bonita que por eso nunca la terminábamos. Decíamos que íbamos a luchar, siempre con respeto, con amor, pero las cosas cada vez más iban cayendo. En mi lado, estaba amargada, no lo hacía feliz, íbamos a rumbas y la pasábamos muy bien, porque el man es potencia mil. Le cae bien a todo el mundo, es carismático, acá muchos lo conocen. Nadie puede decir nada, es un lord, es un bacán, es lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Es el hombre que más bonito me ha querido en mi vida, y el hecho que yo haya soltado, sé qué es lo que estoy haciendo, porque si fuera egoísta yo quisiera quedarme con ese excelente hombre para siempre, porque sé que es muy difícil que alguien me vuelva a amar como él me ama tan bonito".

"Él no es feliz conmigo y yo no puedo ser egoísta, yo tengo que dejarlo ser, yo quiero volver a ver a ese Alejandro con esa alegría, que hace reír, que es carismático, que trabaja. Pero ahorita se me iba para el trabajo triste, deprimido, enojado. El man se merece ser feliz y yo me merezco ser feliz. Cuando llegué, vi acá una realidad, como reencontrarme conmigo porque yo ya estaba perdiendo esa esencia, pero no por él sino por mi".

"Sé que la mujer que vaya a estar con él, se lleva al mejor hombre que puede existir, e infortunadamente lo nuestro se había convertido en ser los mejores amigos, y yo tengo derecho a vivir, y él tiene derecho a ser feliz".

"Pido perdón, le pido perdón a la familia de Alejo, a mi familia, a nuestros amigos, porque hace poco la prensa me buscó preguntando por un rumor de que íbamos a terminar , y yo me paré en la raya porque el problema nunca fue un mensaje de un tercero, fue de desgaste de relación y punto. Estoy tranquila porque estoy acá, fui yo y fui genuina. Él está expuesto afuera, nos veían como una pareja perfecto y no era mentira, así era".

"Alejo, te voy a amar siempre, obviamente siempre te quiero en mi vida. Siempre. Eres un ser de luz excepcional. Gracias por cuidar siempre mi corazón, gracias por haber sido tan tan lindo, por amanecer todos los días con intenciones de hacerme feliz, por entender mi lenguaje del amor. Gracias, gracias, gracias. Perdón por no escoger el conducto adecuado, pero si no era así, íbamos a seguir y no era justo con los dos. Te amo y te voy a amar siempre. Te amo".

