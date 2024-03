Sorpresa en La Casa de los Famosos: dos nuevos integrantes llegaron

Las emociones en la Casa de los Famosos Colombia sigue a flor de piel, y más aún, por lo sucedido este domingo con la inesperada visita de Alejandro Estrada. Tras varios días de espera, el actor y esposo de la participante, Nataly Umaña, llegó para romper su matrimonio por el romance que mantiene la actriz con Miguel Melfi.

Tras la ruptura de este matrimonio, que duró 12 años, el ambiente en la casa se ha tornado de nostalgia entre las celebridades. Esto contando también la salida de Isa Sierra, cuarta eliminada que dejó un gran vacío en el cuarto Infierno.

Para alivianar las cargas, este lunes, los participantes recibieron la llegada de dos nuevos integrantes a la casa, generando sorpresa entre ellos.

¿Quiénes son los dos nuevos participantes en la Casa de los Famosos?

Se trata de Menta y Paul, dos cachorros que arribaron este lunes para darle su toque de ternura a La Casa de los Famosos. Las dos nuevas mascotas fueron recibidas con mucho amor por parte de las celebridades que tendrán duros retos con estos animales.

El Jefe fue claro y directo al pedirles a los famosos el mayor cuidado y el mejor trato para estos dos nuevos habitantes, por eso, les expresó que deberán evitar asustarlos y abrumarlos. Asimismo, anunció que Isabella y Julián serán sus protectores.

"Paul y Menta, dos cachorros que merecen el cuidado y trato especial, debemos tener mucho cuidado, no gritar y no asustarlos, ellos son dos bebés. No los pueden agobiar y no los pueden tocar todos al tiempo. Isabella y Julián serán sus guardianes", dijo el Jefe.

Nataly fue una de las que no aguantó las lágrimas al expresar el gran sentimiento que, estos animales, causaban en ella, ya que sentía que un animal tenía el poder de recarga anímicamente a una persona de manera inimaginable, por eso, dejó claro que quiere poder dormir abrazada con uno de ellos.

Le puede interesar: Melfi rompió el silencio y habló sobre la visita de Alejandro Estrada a la Casa de los Famosos

¿Dónde ver La Casa de los Famosos?

Sin duda alguna, estos dos nuevos habitantes recargaran de amor a los famosos y también los pondrán a prueba en temas de responsabilidad y de cuidado animal, algo que no puedes perderte a través de la pantalla del Canal RCN y 24/7 a través de la app de ViX.