🔴EN VIVO🔴 La Casa de los Famosos Colombia, hoy lunes 13 de mayo de 2024

8:28 p.m: "La casa ha sido una de las experiencias más retadoras de mi vida. Aquí salí de mi zona de confort", sentencia La Segura.

8:22 p.m: Miguel Melfi reconoce que este es el reality más difícil en el que ha estado porque le ha costado no tener comunicación con el mundo exterior. Además, que el momento más icónico que ha vivido es cuando su madre lo visitó.

8:16 p.m: Los nueve participantes afirmaron que están felices de hacer parte del 'top 9' y que ese logro les demuestra que son capaces de todo y que han tenido un gran sacrificio. Al final de la competencia solo van a llegar cuatro famosos.

8:10 p.m: "Me duele un poquito porque yo tengo mi carácter, pero no les he hecho nada", afirma Martha ante las cámaras.

8:08 p.m: Tras volver a quedar nominada en la placa, Martha afirma que siente que todos los que salgan la van a dejar sentenciada.

8:05 p.m: Karen Sevillano reconoció que Diana Ángel, la última eliminada, era la mamá del grupo y que su salida les iba a afectar.

8:00 p.m: ¡Inicia el capítulo 93 de la Casa de los Famosos! Los participantes están reaccionando a la salvación de Sebastián.

Martha Bolaños otra vez está nominada en la placa de la Casa de los Famosos

Después de conocer la noticia de su eliminación, Diana Ángel escogió a la primera nominada a la placa de eliminación de la semana y decidió poner en ese lugar a Martha Isabel Bolaños.

Esta sentencia surge por segunda vez consecutiva. Pues, Camilo Pulgarín también había dejado nominada a Martha bajo el argumento de que quería darle un golpe a los ‘galácticos’.

Diana Ángel, la décimo quinta eliminada de la Casa de los Famosos

La actriz Diana Ángel tuvo que abandonar la Casa de los Famosos después de que tan solo recibió un 12.15% de los votos. Todos los demás concursantes reconocieron que ella era la mayor consejera y que les afectaba su salida.

El último famoso que se salvó fue ‘Pantera’ y, a pesar de que continúa en la competencia, esas últimas votaciones lo dejaron pensativo. “Es frustrante entrar de últimas. Uno se pone a pensar si está haciendo algo mal, pero lo más importante es que estoy aquí”, expresó.