José Miel lanzó duro ataque contra Nataly y sentenció el futuro con Melfi: “Le hará lo mismo”

La Casa de los Famosos sigue dejando de que hablar sobre todos los seguidores de la producción del Canal RCN y la app ViX. En esta oportunidad, por la sorpresiva salida de José Miel del reality, quien aprovechó su eliminación para cantarle la tabla de Nataly Umaña y sentenciar su futuro con Miguel Melfi.

Ante su salida de la Casa de los Famosos, José Miel aprovechó para decir un par de verdades a Nataly Umaña, quien ha estado bajo el foco de todos los medios de comunicación tras su relación con Miguel Melfi dentro del reality, lo que llevó a que su matrimonio con Alejandro Estrada llegara a su final.

José Miel arremetió contra Nataly Umaña en la Casa de los Famosos

En el ‘After Show’ que es conducido por Lina Tejeiro y Roberto Velásquez, José Miel se refirió a lo que sucedido a dentro de la casa al momento que Alejandro Estrada ingreso para confrontar a Nataly Umaña y Miguel Melfi, luego que tuvieran un romance a pesar del matrimonio de la reconocida actriz.

“Siento que ese tipo de cosas se arreglan en la casa desde el principio, yo creo que muchas mujeres se sintieron identificadas en el sentido que están casadas y su relación no va más allá, yo siento que hay que ser sincero y honesto con uno mismo para no llegar a un reality a donde te está viendo todo el mundo y estar con otro man sin haber terminado la otra relación, eso me parece terrible”, aseguró el cantante.

Además, dejó claro que la relación de Nataly Umaña y Miguel Melfi no es algo que vaya a perdurar, sino que será algo momentáneo, pues afirmó que la actriz hará lo mismo (infidelidad) que le hizo a Alejandro Estrada y que la dejó bajo la lupa de todos los medios enfocados en la farándula criolla.

“Si se lo hizo a su marido, también se lo va a hacer a Melfi”, finalizó José Miel.

José Miel sentenció a Nataly Umaña

En charla con Carla Giraldo, sentenció a Nataly Umaña, confesando que nunca sintió afinidad con ella y que siempre le pareció una persona 'hipócrita', además, agregó que quería que fuera la persona en salir el domingo.

"Desde que llegué, no tuve afinidad con ella. Nataly Umaña siento que es una persona hipócrita y poco de fiar", dijo.

