Karen Sevillano le cantó la tabla a Omar Murillo en la Casa de los Famosos: “El ser más falso”

La Casa de los Famosos sigue dejando cada vez comentarios entre todos los seguidores del reality del Canal RCN y la app ViX, sobre todo por lo acontecido con Omar Murillo, quien durante las últimas semanas ha comenzado a tener varios conflictos con los demás participantes, haciendo que se viva un mal ambiente dentro de la casa.

Uno de los problemas que más ha generado polémica que más ha causado problema no solo en la casa, sino en las redes sociales es lo acontecido con Omar Murillo y Karen Sevillanos, quienes tuvieron una fuerte discusión en los últimos días, generando una fuerte división y desconfianza en el equipo amarillo.

Karen Sevillano le cantó la tabla a Omar Murillo en la Casa de los Famosos

Ante los conflictos presentados en la Casa de los Famosos, Karen Sevillano aprovechó el posicionamiento de la eliminación para cantarle la tabla a Omar Murillo, quien era uno de los nominados para salir de la casa, pero qué gracias al apoyo de los colombianos estará por lo menos una semana más dentro del reality.

“Ustedes me hubieran preguntado a mí en enero antes de yo entrar acá yo les hubiera dicho, bola 8 es un excelente ser humano, me bastó menos de un mes para darme cuenta de que eres el ser más falso, hipócrita y manipulador que he conocido en mis 28 años de vida (…) Me parece terrible que dices respetar las mujeres, pero no te tembló la lengua para tratar mal a La Segura”, fueron las primeras palabras de la creadora de contenidos.

Además, Karen Sevillano también aprovechó la oportunidad para criticarle su opinión en la religión, dejando claro que dice muchas cosas, pero su forma de actuar dentro de la Casa de los Famosos deja mucho que decir de su personalidad.

“Me parece terrible que dices ser una persona conocedora de la palabra de Dios y te digo que eres la única persona que dice tener temor a Dios y trata a su prójimo de la peor manera”, aseguró Karen Sevillano.

Omar Murillo tuvo más problemas en la Casa de los Famosos

Vale recordar que Omar Murillo no solo ha tenido problemas con Karen Murillo, pues también tuvo una fuerte discusión con La Segura y Culotauro, quienes han mostrado su inconformismo por la forma de actuar del reconocido actor, además de la bulla que genera dentro de la casa, haciendo estresar a todos los participantes.

