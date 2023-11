Piqué volvió a hablar acerca de su relación con Shakira: "no sabe ni un diez por ciento de lo que pasó"

El exfutbolista Gerard Piqué ha decidido romper el silencio y finalmente hablar sobre su ruptura con la cantante colombiana Shakira. En una entrevista para el programa catalán El Món a RAC1, Piqué aseguró que aún se desconoce lo que realmente sucedió entre ellos y que la especulación mediática ha inspirado incluso canciones de Shakira.

Aunque Piqué ha evitado anteriormente hablar sobre su relación con la cantante, en esta ocasión decidió abrirse y dar sus impresiones sobre la ruptura, que fue oficializada a mediados de 2022.

En sus declaraciones, el exfutbolista enfatizó su postura de no darle importancia a los rumores y las especulaciones acerca de las razones que llevaron al fin de su relación con la intérprete. "Es importante saber qué dicen, pero no darle importancia. Es importante no vivir de espaldas a lo que pasa, pero darle importancia cero", afirmó Piqué.

Además, reveló cómo ha manejado las múltiples versiones que han circulado y por qué decidió ignorar los comentarios. "Cuando aparecen he llegado al punto que para mí son invisibles. Buscan que te afecte, hacer daño, y cuando ven que no lo consiguen... si le hubiera dado importancia a lo que decían de mi gente que no me conoce en el año más difícil de mi vida, me hubiera tirado de un sexto piso”, mencionó.

Piqué también hizo énfasis en el hecho de que aún se desconocen los detalles reales de lo ocurrido entre él y Shakira, lo que ha llevado a una ruptura mediática que ha inspirado canciones de la cantante, supuestamente dedicadas al exfutbolista por una presunta infidelidad.

Sin embargo, el exdefensor del Barcelona dejó en claro que se trata de un asunto de su vida privada y que no tiene intenciones de compartir más detalles al respecto. "De todo lo que he vivido, la gente no sabe ni un diez por ciento de lo que pasó. Pero es algo privado. La gente no sabe cómo soy, es parte del circo", concluyó.

Con estas declaraciones, Gerard Piqué finalmente rompe su silencio y ofrece un punto de vista sobre su ruptura con Shakira, dejando claro que aún existen muchos aspectos desconocidos sobre la separación.

