Claudia Bahamón sorprendió al público de Masterchef, ¿qué hizo la presentadora?

Claudia Bahamón se ha consolidado como una de las presentadoras más queridas por los colombianos. Cada noche, la modelo y presentadora ilumina las pantallas del Canal RCN como la conductora del popular programa de cocina MasterChef Celebrity Colombia.

El Impactante Look de Claudia Bahamón

En cada episodio de MasterChef, Claudia Bahamón no deja de sorprender con su estilo impecable. En la entrega más reciente del programa, la presentadora se robó todas las miradas con un vestido en tonos naranjas. Este look fue una desviación refrescante de los habituales atuendos oscuros y metálicos que suele lucir, convirtiéndose en el centro de atención durante el reto de postres.

Fiel a su costumbre, Claudia no dejó pasar la oportunidad de documentar su estilismo y compartirlo con sus seguidores en Instagram, donde está cerca de alcanzar los cinco millones de seguidores. Publicó cinco fotografías en las que se puede apreciar el llamativo vestido naranja, acompañadas del pie de foto: "m0r1r de amor, qué gran razón para vivir".

Reacciones de los Seguidores en Redes Sociales

Los seguidores de Claudia Bahamón no tardaron en reaccionar a su última publicación en Instagram. Los comentarios positivos no se hicieron esperar, destacando la belleza y el estilo de la presentadora. "Eres mi presentadora favorita y te amo", "Ese color te queda increíble", "Espectaculares imágenes, bizcocho", "Tu belleza no es de este universo", "El color muy top", fueron algunos de los mensajes que recibió.

En el capítulo 29 de MasterChef Celebrity Colombia, emitido el lunes 22 de julio, los concursantes enfrentaron un reto individual de postres. La actriz Paola Rey se destacó, ganando el pin de inmunidad, mientras que María Fernanda Yepes se llevó el delantal negro, tras no convencer a los jueces con su preparación.

Claudia Bahamón, con su carisma y estilo inigualable, continúa siendo un elemento esencial de MasterChef Celebrity Colombia, encantando a los televidentes con cada aparición. Su capacidad para combinar profesionalismo con moda hace que cada episodio sea un deleite tanto culinario como visual.