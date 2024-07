Nuevos participantes en riesgo en Masterchef Celebrity Colombia

La actriz María Fernanda Yepes se enfrentó a un desafío en el programa MasterChef Celebrity que no logró superar con éxito.

Su postre, que debía destacar los diferentes tipos de galletas de Ducales, no convenció a los exigentes chefs, resultando en que se llevara el temido delantal negro.

María Fernanda Yepes No Logra Convencer con su Postre

En la reciente competencia de MasterChef Celebrity, las celebridades tuvieron que preparar un postre que utilizara y resaltara los diversos tipos de galletas de Ducales. Los jueces llamaron a los participantes con los mejores y peores platos para decidir quién recibiría el pin de inmunidad y quién terminaría con el delantal negro. Lamentablemente, María Fernanda Yepes fue una de las que no logró impresionar a los chefs con su creación.

La actriz optó por una combinación de gulupa, chocolate y café en su postre, una decisión que no fue bien recibida por los jurados. La chef Adria Marina comentó que el postre estaba "extraño", mientras que el chef Jorge Raush expresó su decepción diciendo: "Yo venía con toda la intención de defenderla, pero no puedo". Estos comentarios reflejaron claramente que la preparación de María Fernanda no estuvo a la altura de las expectativas.

Reacción de María Fernanda Yepes al Recibir el Delantal Negro

Tras recibir críticas negativas, María Fernanda Yepes mostró su desilusión, admitiendo que ni la presentación ni el sabor de su plato fueron acertados. “La sopita de prekínder (…) Me desbarataron la fantasía (…) Ahí voy poco a poco, no pues qué bruto se destaca, pero ahí vamos”, comentó la actriz, visiblemente afectada por la evaluación de su postre.

A pesar de su decepción, la actriz intentó mantener una actitud positiva. Después de regresar a su estación, le dijo a su compañera Cony Camelo que sabía que recibiría el delantal negro. Aunque Cony intentó animarla sugiriendo que a otro competidor, Franko, podría haberle ido peor, María Fernanda recordó que Franko ya tenía un delantal negro.

Finalmente, los chefs anunciaron que Paola Rey merecía el pin de inmunidad, mientras que María Fernanda Yepes debía llevar el delantal negro. La actriz no se mostró sorprendida por el resultado, diciendo: “Yo tenía clarísimo que iba con delantal negro”. Por otro lado, el comediante Franko comentó que María Fernanda está empezando a entender que MasterChef Celebrity es solo un juego y no le afecta tanto como antes.

Este episodio demostró que, a pesar de los tropiezos, María Fernanda Yepes continúa mostrando una actitud resiliente y aprendiendo de cada experiencia en la competencia.